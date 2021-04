«Habrá RETENCIÓN, DECOMISO, MULTAS y DESTRUCCIÓN de Caños de Escapes de todos los vehículos y motos que produzcan ruidos molestos»»

Sesionó el Concejo Deliberante, aprobando una Ordenanza que coloca a Ubajay a la vanguardia en razón de la Contaminación Sonora que provocan las contra explosiones de Motos y Autos, muchos de ellos, siguiendo una Moda totalmente perjudicial al resto de los vecinos. Por la moción y Proyecto de los Concejales del Bloque Oficialista «Junta Vecinal Ubajay», ahora los Inspectores podrán, no solo retener una moto o un auto que no posea los Escapes Reglamentarios u Originales de Fábrica, sino que también a su DECOMISO y posterior DESTRUCCIÓN de los mismos, siendo Oficiado por el Juzgado de Faltas. Esta herramienta es la primera en su género en el Departamento Colón, con la cual podrá contrarrestarse la Acción Antisocial de algunos que, habiéndoseles dado la posibilidad de quitar el escape antirreglamentario, no entendieron, y volvieron a las andadas quitando la paz de vecinos y mascotas con sus contra explosiones llamados también «tiracortes».

A continuación se publica el Articulado de la misma;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE UBAJAY SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1º: Prohibir la circulación en la vía pública de automóviles, motos, cuatriciclos, y bicicletas o triciclos motorizados, que tengan incorporados caños de escapes libres sustituyendo los

originales de fábrica o modificados los mismos, y que a su vez, provoquen contaminación sonora altamente molestos, alterando el descanso y tranquilidad de los vecinos con “Contraexplosiones”.-

Art. 2º: Sancionar al Infractor con la RETENCION del vehículo y DECOMISO de los ESCAPES NO ORIGINALES DE FABRICA, por lo tanto no homologados y antirreglamentarios, causantes de la

contaminación sonora altamente molestos, que perturban la tranquilidad o reposo de la población, o cause molestias en espacios públicos o privados.-

Art. 3º: A los efectos de la restitución del vehículo, el Infractor titular deberá abonar una multa de entre 25UF y 200UF, más los gastos por traslado, estadía y depósitos determinados,

debiendo el mismo proveer las piezas homologadas para reparar el sistema de escape de la unidad, a su cargo, debiendo ser colocadas en taller municipal o en el que determine el Municipio de Ubajay, como requisito previo a su restitución al titular.-

Art. 4º: Facultar al Juzgado de Faltas, luego de 6 meses de decomiso, a la destrucción de los caños de escapes decomisados, a los efectos de sacar de circulación los mismos. Tal acción

deberá ser publicada por los medios de prensa y comunicación del Municipio, para una mayor transparencia y conocimiento general del procedimiento.-

Art. 5º: Informar a los Comerciantes de Ventas de los vehículos y accesorios para las unidades descriptas en el Art. 1, la siguiente Reglamentación, sugiriendo la NO VENTA de escapes libres

NO HOMOLOGADOS para la CIRCULACION dentro del Ejido Urbano.-