Habrá actividades por la Semana de la Accesibilidad en Colón

Se realizará una capacitación, la presentación de la Compañía “Las Ilusiones, la inauguración de un mural y una caminata

El pasado 15 de marzo se conmemoró en la Argentina el Día de la Accesibilidad, con motivo del aniversario de la sanción de la Ley Nacional Nº 24.314, de “Accesibilidad de personas con movilidad reducida”, que extiende el marco de aplicación de la accesibilidad al conjunto de ámbitos urbanos y edilicios.

En ese marco, desde el Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad perteneciente a la Municipalidad de Colón, a través del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con organizaciones e instituciones de toda la Ciudad, se impulsa una nutrida agenda de actividades sobre accesibilidad y distintos temas que hacen a la construcción de una sociedad inclusiva.

Agenda completa de actividades

Viernes 18

De 9 a 10:30 hs.: Capacitación sobre accesibilidad para el personal de Termas Colón.

11 hs.: Inauguración de Mural del abecedario de LSA (Lengua de Señas Argentinas)

Domingo 20

20 hs.: Presentación de la compañía «Las Ilusiones» conmemorando el Día Nacional del Síndrome de Down en la Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179).

Lunes 21

18 hs.: Caminata de la Asociación Síndrome de Down «No me olvides» en el marco del Día Nacional del Síndrome de Down. Salida en Plaza Washington por calle Urquiza hasta la Costanera. Show en el Puerto a las 19 hs.