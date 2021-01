Gualeguaychú: Acciones del Consejo de Seguridad

Casos Covid19

El Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana ante el preocupante aumento de casos de Covid 19 en nuestra ciudad, expresa lo siguiente por este medio a las autoridades y la comunidad.

El incremento de casos, de los últimos días, determina no solo las medidas preventivas que pueda adoptar la municipalidad y las autoridades sanitarias, en conjunción con el COES, sino también, la necesidad que todo Gualeguaychu, se concientice de la gravedad del cuadro y actúe en consecuencia. El agravamiento que esta registrando entre nosotros la pandemia, unido al que se da en el resto del país y del mundo, exige que todos reflexionemos y actuemos con firmeza.

Debemos demostrar no solo responsabilidad ante el peligro común que tenemos encima, sino también solidaridad entre nosotros. Y así, tomar en cuenta d que desde el inicio de la pandemia, hubo sectores de la actividad comunitaria, que debieron sacrificarse más que el resto. Y que ante el actual recrudecimiento, no debemos recaer tanto en esos sectores, sino llamar la atención de quienes no fueron afectados, ni se sintieron amenazados, y hoy con su actitud displicente acentúan el riesgo general que nos amenaza.

“LA SALUD DE LOS GUALEGUAYCHUENSES NOS NECESITA UNIDOS, RESPONSABLES Y SOLIDARIOS”

Reunión La Cuchilla

El Consejo de Seguridad Ciudadana se reunió el día martes del corriente con vecinos del barrio La Cuchilla a los efectos de seguir tratando una vieja problemática de inseguridad en este barrio.

Cabe recordar que la primera reunión con estos vecinos se realizó los primeros meses del año 2020 sin solución hasta el momento.

Los vecinos manifestaron con detalle la grave situación reinante en la actualidad, advirtiendo la falta de respuesta ante los constantes reclamos realizados ante las autoridades competentes en el tema. Manifestaron su preocupación ante los permanentes hechos de violencia, con riesgo de que estos terminen en otras lamentables tragedias como las que ya han ocurrido.

El C.S.C asumiendo su rol de seguir articulando entre la comunidad y las distintas instituciones del estado se comprometió a seguir trabajando en la búsqueda de una rápida solución a esta problemática planteada por los vecinos del barrio .

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA ordenanza nro.12222/18