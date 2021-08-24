GRAN OPERATIVIDAD REALIZADA POR BRIGADA ABIGEATO COLON
A RAÍZ DE UNA SERIE DE CARNEADAS REALIZADAS EN PUEBLO LIEBIG EN UNA ZONA DETERMINADA, LUEGO DE UN ARDUO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO POR PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN PREVENCIÓN DELITOS RURALES-BRIGADA COLÓN, QUIENES LLEVARON UN HILO CONDUCTOR DE INVESTIGACIÓN A RAÍZ DE LA FORMA EN LA CUAL SE ENCONTRABAN FAENADOS LOS ANIMALES COINCIDIENDO LA GRAN MAYORÍA EN LOS MISMOS CORTES EFECTUADOS, COMO ASÍ TAMBIÉN CARTUCHOS QUE ENCONTRABAN EN EL LUGAR DE UN DETERMINADO CALIBRE.
EN EL DIA DE HOY A MÁS DE UN MES DE ENCONTRARSE REALIZANDO VIGILANCIA NOCTURNAS APOSTADOS EN EL CAMPO DE UNO DE LOS DAMNIFICADOS COMO ASÍ TAMBIÉN INNUMERABLES RECORRIDAS EN EL LUGAR, SE LOGRÓ LLEVAR A CABO 2 ALLANAMIENTOS EN SIMULTÁNEO NECESITANDO LA COLABORACIÓN DE BRIGADA ABIGEATO URUGUAY Y LA GUARDIA ESPECIAL DE JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN EN LOS QUE SE OBTUVIERON RESULTADO POSITIVOS .
SECUESTRANDO CORTES CÁRNICOS VACUNOS, CARTUCHERÍA DE DIFERENTES CALIBRES DE ARMA DE FUEGO Y ELEMENTOS MANCHADOS CON SANGRE.
EN UNO DE LOS ALLANAMIENTO SE LE DIÓ INTERVENCIÓN A PERSONAL DE DIVISIÓN TOXICOLOGÍA DE COLÓN A FIN DE QUE PROCEDA A SECUESTRAR 22 PLANTINES DE MARIGUANA QUE POSEÍAN EN LA VIVIENDA ALLANADA.
EN UN MISMO ORDEN DE COSAS POR AVERIGUACIONES SOBRE LOS MISMOS HECHOS DELICTIVOS Y CONTROLES DE LOCALES COMERCIALES REALIZADOS POR BRIGADA DE COLÓN SE LOGRÓ ESTABLECER QUE LOS AUTORES DEL HECHO FAENABAN LOS ANIMALES Y LUEGO LOS VENDÍAN A UNA CARNICERÍA A LA CUAL SE LE DECOMISO POR LA LEY PROVINCIAL DE CARNES 160 KM, APROXIMADAMENTE DE DIFERENTES CORTES CÁRNICOS VACUNOS PROVENIENTES DE FAENA CLANDESTINA.
INTERVINIERON EN EL OPERATIVO PERSONAL DE BRIGADA DE ABIGEATO COLON, BRIGADA DE ABIGEATO URUGUAY, GUARDIA ESPECIAL(GEPER) y DIVISIÓN DE TOXICOLOGÍA DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN.-
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415