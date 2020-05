GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Continúan las gestiones relacionadas con la cartera social y es por ello que hoy, el Intindente Larrarte mantuvo comunicaciones con la Ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, en la que se definieron los lineamientos para que desde el Municipio se puedan ejecutar diversos programas, a saber: ProtegER, CobijAR, Microcréditos y Fortalecimiento de la Economía Social.

Luego de ello, el Presidente Municipal se reunió con el Secretario de Desarrollo Social, Matias Ramallo, para que articule y concrete la gestión de dichos programas y a Rosana Weiss, quien será designada como responsable del programa ProtegER.

Cobijar

El intendente adelantó que en los próximos días firmará el acta acuerdo para la implementación del programa Cobijar 2020 en la ciudad.

Por medio de este programa la Municipalidad adquiere frazadas que son fabricadas por talleres de cooperativas textiles. La compra se realizará con el dinero generado en el fondo de emergencia sanitaria creado en el Municipio por medio del Decreto N° 131/20.

«Se espera pronto empezar a recibir las frazadas que tendrán como destino dar abrigo a las familias en situación de vulnerabilidad que las necesiten» dijo Larrarte.

Microcréditos

La Secretaría de Desarrollo Social lanzará las inscripciones para acceder a préstamos, con garantía solidaria, destinados a personas que desarrollan emprendimientos productivos, comerciales o de servicios y necesitan dinero para adquirir insumos, maquinaria o para hacer crecer su actividad.

ProtegER

Finalmente se pondrá en marcha el Programa ProtegER mediante el cual se impulsará una red de voluntarios y de estrategias para el cuidado de personas mayores en el marco de la emergencia sanitaria. Con este programa se buscará brindar acompañamiento a nuestros adultos mayores, tendiendo a la preservación del estado sanitario-epidemiológico.

El Municipio lanzará una convocatoria a las personas de entre 21 a 35 años de edad, que no posean enfermedades y que no estén cursando ningún cuadro respiratorio, quienes deberán firmar un acuerdo de responsabilidades (municipio-voluntario) para realizar actividades de compras de comestibles y medicamentos o realizar trámites de abuelas/os que no tengan quienes se los realicen.

Fortalecimiento

Por medio de los aportes de fortalecimiento de la economía social, el Municipio empezó a estudiar la posibilidad de crear un grupo emprendedor de mantenimiento urbano y cortadores de pasto; a quienes se les proveerá las herramientas.