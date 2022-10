Gastón Pauls brindó una multitudinaria y sentida charla en Colón

La jornada fue organizada por la Municipalidad. El reconocido actor y conductor habló mano a mano con la audiencia contando su historia de vida y cómo logró salir de la oscuridad

“No era religioso, no creía en nada ni nadie, pero cuando toqué fondo pedí que, si Dios existía, que me ayudara a salir del abismo, algo pasó, y por primera vez pedí ayuda, y hoy puedo contarlo, no como muchísimos de mis amigos que murieron a raíz de la droga” dijo Gastón Pauls ante una audiencia que en absoluto silencio y conmoción escuchaba su historia de vida.

“Este soy yo” se titula la charla con la cual el actor, conductor y escritor llegó a Colón de la mano de la Municipalidad, gestionado por el Intendente José Luis Walser, para contar su experiencia y cómo logró salir de las adicciones, ante una multitud de estudiantes, docentes y vecinos de la Comunidad.

Hoy recorre el país con su testimonio, y conduce el primer programa televisivo para tratar la problemática. Esta jornada fue organizada en el marco de la política que lleva adelante la Municipalidad para abordar problemáticas como las adicciones o el bullying, y trabajando en programas para jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

La jornada se realizó en club Sauce y el reconocido actor relató que consumió drogas hasta tocar fondo creyéndose “Superman, cuando en realidad estaba hundiéndome cada vez más”. “Poco después de haber pedido ayuda y de comenzar a salir, tuve a mi primera hija y luego a mi hijo a los que hoy gracias a Dios puedo disfrutar, y no haber muerto en el camino” dijo en un momento de la charla Gastón Pauls.

“Pidan ayuda, porque nadie les dice, cuando les da a probar por primera vez, la mierda en la que terminamos por culpa de la droga” afirmó con crudeza.

De la presentación de Pauls participaron el viceintendente Ramiro Favre, concejales, funcionarios y representantes de fuerzas de seguridad e instituciones de la Ciudad.

«Entre Ríos es una de las tres provincias que más he recorrido, junto a Córdoba y Santa Fe. En este último año he arrancado con esta provincia, que tiene un compromiso de pueblos, ciudades y localidades. La situación es complicada en todo el país; no es algo del norte, del sur, del este o el oeste. Esto está en todos lados, merece y requiere un compromiso general» dijo el actor a la prensa antes de la charla.

«Esto es un asunto de gravedad; si fuera solo un tema de mayores de edad, es gente que ya ha vivido y que se puede equivocar. Ahora, cuando la droga llega a pibes de seis, ocho, diez años y que son absolutamente ingenuos, que no tienen culpa de nada, están dentro de un mundo salvaje, violento y cruel. De esto se sale en grupo; no nos podemos salvar solos o sin pensar que el otro necesita y demanda un compromiso general» afirmó.

Adicción: No-decir

«En general cuando analizamos a los adictos en recuperación y analizamos de dónde vienen, uno viene de la villa, otro de Puerto Madero, de una familia con plata, judíos, católicos; lo que tenemos todos en común es un vacío que llenar, con sustancias, comida, juegos, sexo o alcohol. Entonces, jugando con las palabras, adicción viene de no decir. Si seguimos sin decir ciertas cosas que en la sociedad están ocurriendo, la enfermedad no solo no va a dejar de existir, sino que va a crecer el problema».

También señaló: «No digo que hablando va a desaparecer el problema. Lo que seguramente sí vamos a hacer, es hacernos cargo más rápido. Mientras yo estoy ahora contestando esto, está probando ´paco´ un chico de 8 años. Esto es urgente, es ahora. Necesitamos el compromiso de gobernantes y la sociedad en conjunto».

Testimonios de asistentes

Luego de finalizada la presentación de Gastón Pauls, algunos alumnos y asistentes expresaron: “Me pareció perfecto la verdad, capaz va a ayudar a cambiar a la gente que está mal” dijo Luciano, un estudiante de Colón.

Camila, una profesora, dijo por su parte: “me pareció muy emocionante y como abordó temas que hoy en día podemos ver dentro de la escuela, como empezó con el consumo a partir de una problemática que se ve en la escuela hoy en día, también como salió adelante, la ayuda y el acompañamiento que tuvo”.

Ana, otra joven, dijo al finalizar la charla: “me pareció muy interesante y muy creíble todo lo que pasó, como lo cuenta, tratando de hacernos llegar para que no nos pase lo mismo”.

Una docente y mamá expresó por su parte: “muy linda charla, muy real, ojalá los chicos lo hayan sentido como nosotros, nos interesa como docentes y como sociedad, nos llevamos mucho material para trabajar”. “Me trasladó a la adolescencia y a casos particulares que conozco”

“Me encantó que la charla sea así con su experiencia de vida, es como más les llega a los chicos y a nosotros también es como más nos impacta, y con tanto detalle, porque en el medio del relato fue contando cómo ingresó, como salió y todo el proceso intermedio” afirmó una docente que asistió al evento.

Otros jóvenes colonenses expresaron: “fue muy informativa la charla, me gustó mucho que cuente su experiencia de vida y lo que le pasó, así gente que esté pasando por lo mismo, sepa qué hacer”.

“Me gustó el lenguaje que tuvo, porque es muy difícil tener la atención de las personas, hubo una buena respuesta de la gente”.

“Fue medio triste por la historia de su vida, una parte fea, pero es bueno que ahora lo sepa contar, la forma en que lo hizo con palabras y formas de hablar que tenemos nosotros ahora sin pelos en la lengua”.