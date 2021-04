GARRO Y BASCONCEL, SELECCIONADAS PARA INTEGRAR EL EQUIPO NACIONAL DE MARATÓN DE LA FAC

El pasado 27 de Abril, se dio a conocer el informe oficial de los seleccionados para integrar el Equipo Nacional de Maratón que representará a la Federación Argentina de Canoas en todas las competencias internacionales, hasta la próxima prueba selectiva. Magdalena Garro y Delfina Basconcel, serán nuestras representantes “Celestes”.

Esta elección es el resultado de la prueba Selectiva que se llevó a cabo en nuestra Ciudad, los días 23, 24 y 25 de Abril del corriente año, organizado por el Club Regatas Uruguay y llevado a cabo en las aguas del Balneario Itapé.

Nuestras seleccionadas especiales, hablaron con nosotros y nos dieron sus sensaciones con respecto a lo que están viviendo.

Delfi, nos contó lo siguiente, “me sentí feliz al recibir la noticia oficial, no solo por el puesto obtenido sino también por la comodidad que sentimos corriendo, ya que eso muchas veces no sucede”. Además, agregó “voy a darlo todo y a entrenar para maratón, ya que es casi seguro que Argentina no participe en la modalidad de velocidad”.

La palista Celeste hizo referencia también, a la competencia del fin de semana en el Balneario Itapé, “la ventaja de que la carrera haya sido acá, es que podíamos usar esa parte del rio para entrenar previamente, pero a la hora de correr, todo se siente diferente”. Sin dudas, la adrenalina es otra.

Por motivos de la pandemia mundial que estamos atravesando hace ya tantos meses, aún no existe fecha estipulada y oficializada de competencia tanto para Delfi como para Magui.

Por el lado de Magdalena, quien es un hito para el canotaje en nuestro Club, nos contó que “ya para el domingo mi clasificación estaba asegurada por cómo se dio la competencia. Obviamente que estaba muy feliz, ya que uno se propone siempre objetivos, aunque a veces parece muy simple al decirlo, es bastante más complejo” y agregó, “representar al país se denomina con dos palabras claves: ORGULLO Y RESPONSABILIDAD”.

Con respecto al Selectivo organizado por el Club, Magui es una de las “cabezas” organizadoras y nos contó cómo se sintió al respecto, “el Selectivo que organizamos en conjunto con la Federación, con los profes del Club y la comisión directiva, fue muy estresante, siempre es estresante organizar una competencia de tal magnitud. Papeles que hacer, preguntas, dudas, si el clima ayuda o no, y a su vez, entrenar, porque sin dudas no me daba lo mismo clasificar o no. En una competencia, si organizas y competís, siempre llegas más cansada que el resto. Pero el domingo cuando todo finalizó, me relajé muchísimo”.

Asimismo, agregó “con la gente del Club tenemos un gran equipo de trabajo, cada uno tiene sus responsabilidades y nos pudimos organizar perfectamente. La gente se fue contenta. El estrés valió la pena”.

En referencia a las dificultas económicas que conlleva participar de ciertas competencias, la palista de 32 años, contó que “el Selectivo de maratón se hace con mucha antelación por la dificultad que todos sabemos. No tiene apoyo nacional, como si lo tiene la competencia de velocidad. Es por eso que, cada deportista tiene que afrontar el gasto si quiere ir a competir. Pasaje, alojamiento, estadía, alquiler de bote, derecho a competencia. No sabemos cuánto será el presupuesto. Pero por eso te dan casi cinco meses para juntar el dinero que necesitas”.

A modo de cierre en su testimonio, Magui Garro culminó con una gran frase: “Logramos el primer objetivo: clasificar. Ahora, se viene el segundo objetivo: conseguir la parte económica”.

Dicho esto, adjuntamos la importancia de las personas que rodean a los deportistas y el trabajo que todos hacen en conjunto para conseguir la suma de dinero, que suele ser muy elevada, y así viajar representando al Club y al país en éste caso.

Juliana Garnier

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CLUB REGATAS URUGUAY