GARRO Y BASCONCEL SE PREPARAN PARA EL MUNDIAL DE CANOTAJE 2021, EN RUMANIA

Desde el 30 de septiembre al 3 de octubre, se llevará a cabo el Mundial de Canotaje 2021, en la Ciudad de Pitesti, Rumania. Basconcel Delfina y Garro Magdalena serán quiénes representen al Club Regatas Uruguay en el equipo Nacional de la Federación Argentina de Canoas (FAC).

Las palistas Celestes, clasificaron al “Canoe Marathon World Championships Romaia 2021” luego de lograr las mejores marcas en la prueba Selectiva que se llevó a cabo en nuestra Ciudad, los días 23, 24 y 25 de Abril del corriente año, organizado por nuestra institución y llevado a cabo en las aguas del Balneario Itapé.

La especialidad maratón no es considerada olímpica, lo cual implica que no haya apoyo monetario para los deportistas, jefes de equipo y entrenadores. A lo que se traduce que cada persona que viaje al Campeonato Mundial deberá pagar absolutamente todos sus costos. La Federación Argentina de Canoas no dispone de presupuesto para este fin.

Tanto Magui como Delfi, deberán cubrir sus propios gastos para representar a nuestro Club y al país, a nivel Mundial. Deben recaudar aproximadamente 3 mil dólares cada una, ya que los gastos son los siguientes; pasajes aéreos, hospedaje, alquiler de botes, derecho de participación, gasto federativo, seguro, entre otras cosas.

El Club Regatas Uruguay, en conjunto con las palistas y quiénes forman parte del Canotaje del Club, se unirán para conseguir la mayor cantidad de dinero posible realizando distintas campañas y ventas de pollos que serán informadas en los próximos días. Es muy importante el apoyo de los socios para que nuestras deportistas logren éste viaje, sabiendo además, que nos representarán de la mejor manera.

—

Juliana Garnier

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CLUB REGATAS URUGUAY