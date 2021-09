GARRO RUMBO AL MUNDIAL “LO IMPORTANTE ES TENER LA MENTE FRÍA Y ESTAR BIEN CONCENTRADA”

Desde el 30 de septiembre al 3 de octubre, se llevará a cabo el Mundial de Canotaje 2021, en la Ciudad de Pitesti, Rumania. Magui junto a Delfina Basconcel y Manuel Garaycoechea, serán quiénes representen al Club Regatas Uruguay en el equipo Nacional de la Federación Argentina de Canoas (FAC).

Magui habló sobre la preparación física y mental que atravesó en el último tiempo de cara a dicha competencia, “Fue una preparación distinta, es la primera vez que compito en un mundial de maratón. Había más dudas que certezas al principio, pero entrenar en grupo, hablar con quienes ya tienen más experiencia me ayudó muchísimo en lo mental”. “Los Hermanos Caffa (Mauricio y Rodrigo) me ayudaron mucho y el agradecimiento es para ellos”.

Además, agregó “Al ser una carrera larga tiene mucho de estrategia y en 2 horas pueden pasar muchas cosas. Lo importante es tener la mente fría y estar bien concentrada”.

La palista Celeste de 32 años, tiene mucho recorrido en competencias importantes, ganó tres medallas en los Juegos Panamericanos en los años 2015 y 2019. Y participó de los Juegos Olímpicos de Río 2016”.

Magui habló sobre qué siente al competir representando a nuestro país “representar al Club y a Argentina, para mí es lo mismo. Siempre siento (y tengo) la misma responsabilidad y compromiso para afrontar una competencia, más allá del “titulo” o nombre de la competencia”. Y sumó a su testimonio “hay gente que te ayuda, te acompaña y se compromete y ese compromiso tiene que ser mutuo. De aquí mis ganas de competir y siempre dar lo mejor”.

Por último, la uruguayense no quiso olvidarse de los agradecimientos a quiénes la ayudaron siempre: “a mis amigas, las que me escuchan y acompañan. Al Club, y cuando digo Club incluyo a todos, a los chicos de canotaje que me hacen el aguante en todos los entrenamientos. A Martin Domínguez que arriba en el gimnasio siempre me ayuda. A Sergio (Botero) que me arregló el bote varias veces. A Jesús y Fernando que también me ayudaron con el arreglo del K2. Agradecimiento a la Comisión Directiva de Regatas que me facilitó los bingos para que pueda juntar la plata para el viaje”.

Y agregó “le quiero agradecer a la Municipalidad y al Gobierno de Entre Ríos por el aporte económico para que podamos estar en esta competencia”.

Magui no quiso olvidarse de nadie a la hora de agradecer y también hizo una mención especial para el Club Náutico de Paraná, que la recibió sin problema alguno para que pueda entrenar en su institución.

Por último nombró en sus agradecimientos a los entrenadores Coco Elola y Santiago Bergero. Su kinesiólogo, Martin Pérez. Y las nutricionistas Melina Laiz y Eugenia Gancedo.

Magdalena ya tiene en su cabeza cómo serán los días desde que aterriza en Pitetsi, hasta el comienzo de la competencia, “lo primero siempre es armar el bote, acomodarse bien para empezar a entrenar un poco y moverse. Tengo que estudiar entre medio de eso porque rindo un parcial de la facultad el lunes”.

Magui además de representar a nuestro Club y al país en una competencia Mundial, no se olvida de algo tan importante como el estudio, ya que se encuentra cursando la carrera de Economía y Administración Agrarias.

—

Juliana Garnier

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CLUB REGATAS URUGUAY