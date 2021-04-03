GACETILLA POLICIAL 03 DE ABRIL DE 2021
ACCIDENTE DOMÉSTICO A UN JOVEN DE 19 AÑOS EN LA CLARITA
EN LA FECHA Y SIENDO ALREDEDOR DE LAS 01:30 HORAS, PERSONAL POLICIAL DE LA SUBCOMISARÍA LA CLARITA ,TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DOMÉSTICO DE UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN BARRIO HOSPITAL DE ARROYO BARÚ, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE ENCONTRABA MANIPULANDO LOS CAMBIOS DE SU MOTOCICLETA, LA CADENA DEL MISMO RODADO LE AGARRA LA MANO IZQUIERDA, POR TAL MOTIVO ES TRASLADADO EN LA AMBULANCIA DE ESA LOCALIDAD AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLÓN.SEGÚN INFORME MÉDICO DE TURNO EL MASCULINO SUFRIÓ LA AMPUTACIÓN EN TRES DEDOS DE SU MANO IZQUIERDA.SI INICIARON ACTUACIONES SIMPLES A LOS FINES DE DETERMINAR FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PRODUJERA EL ACCIDENTE.-
JOVEN DE 29 AÑOS DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, ES TRASLADADO A ESTA JEFATURA DPTAL COLON.-
EN LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO, ALREDEDOR DE LAS 02:50 HORAS, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA SAN JOSE, PROCEDE A LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE UN MASCULINO, DE 29 AÑOS DE EDAD, EN CERCANÍAS DE LA PLAZA URQUIZA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE. EL SUJETO OPONIÉNDOSE AL PROCEDIMIENTO DE LOS EFECTIVOS CON INSULTOS, AGRAVIOS Y EN NOTABLE ESTADO DE EBRIEDAD ES TRASLADADO A ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, PREVIO SER EXAMINADO POR MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO, POR INF. A LOS ARTS. 41º Y 43º DE LA LEY 3815 Y MODIFICATORIAS EN VIGENCIA.-
EL TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 101 FUNCIONA NORMALMENTE
MEDIANTE EL PRESENTE COMUNICADO SE INFORMA A TODA LA POBLACIÓN QUE LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 101, LA CUAL TIENE ASIGNADO EL NÚMERO 03447-42111, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415