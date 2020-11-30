GACETILLA – NOVEDADES DETENIDOS EN DIFERENTES CIRSCUNTANCIAS
DETENCIÓN DE UNA MUJER POR EL SUPUESTO DELITO DE DESOBEDIENCIA Y AMENAZAS EN FLAGRANCIA
EN VIRTUD DE DENUNCIA PREVIA Y HABIENDO TOMADO INTERVENCIÓN EL JUZGADO DE FAMILIAS QUIEN ACTUÓ EN CONSECUENCIA Y MEDIANTE OFICIO TOMO UNA MEDIDA TUTELAR DE URGENCIA DE PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y PROHIBICIÓN DE REALIZAR ACTOS MOLESTOS Y/O PERTURBADORES, POR EL PLAZO DE 30 DÍAS, Y EN UN RADIO DE CIEN (100). LUEGO DE HABERSE NOTIFICADO A LAS PARTES,
SE CONSTATÓ LA FLAGRANTE DESOBEDIENCIA DE UNA MUJER QUIEN ADEMÁS REALIZÓ AMENAZAS A SU PAREJA, ANTE ESTA SITUACIÓN Y DEBIDO AL ESTADO QUE SE ENCONTRABA ESTA FEMENINA, PERSONAL POLICIAL LOGRÓ REDUCIRLA Y ESPOSARLA PARA RESGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y DE TERCEROS. QUEDÓ ALOJADA EN COMISARÍA DE LA MUJER EN CALIDAD DE DETENIDA POR ORDEN DE LA FISCAL DE TURNO MICAELA DI PRETORO SUPUESTO DELITO DE DESOBEDIENCIA Y AMENAZAS EN FLAGRANCIA.
DETENCIÓN DE UN MASCULINO POR DESOBEDIENCIA
PERSONAL POLICIAL ACTÚA EN CONSECUENCIA POR LO DISPUESTO MEDIANTE MANDAMIENTO JUDICIAL LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO POR CAUSAS DE LESIONES LEVES AGRAVADAS Y DESOBEDIENCIAS ACUMULADAS QUIEN FUE LOCALIZADO CUANDO CIRCULABA DE FORMA PEATONAL POR CALLE FERRARI CASI LLEGANDO A LEGUIZAMÓN. QUEDÓ ALOJADO EN JEFATURA DEPARTAMENTAL. ESTANDO EN CONOCIMIENTO LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO.
MASCULINO APREHENDIDO POR TENTATIVA DE HURTO EN FLAGRANCIA
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO QUE DA AVISO SOBRE EL INGRESO DE UNA PERSONA A UNA VIVIENDA CON INTENCIONES DE COMETER UN ILÍCITO. PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE DE FORMA INMEDIATA A AL LUGAR Y CONSTATA QUE LA PUERTA DE UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE GOUCHON SE ENCONTRABA ABIERTA Y UN SUJETO EN SU INTERIOR QUIEN ANTE LA VOZ DE ALTO SE RESISTIÓ HASTA SER REDUCIDO. COMUNICADA LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN LO OCURRIDO ESTE MASCULINO QUEDA ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HURTO EN FLAGRANCIA.
_______________
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415