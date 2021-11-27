GACETILLA DE VIERNES DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
JOVEN DEMORADA Y RETENCIÓN DEL MOTOVEHÍCULO.
EN LA TARDE DE LA VÍSPERA, MINUTOS CERCANOS A LAS 18:00 HORAS, PERSONAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO SE ENCONTRABA REALIZANDO OPERATIVO VEHICULAR SOBRE CALLE REIBEL ENTRE BVARD. GONZÁLEZ Y MONTEAGUDO DE NUESTRA CIUDAD, ARRIBANDO AL LUGAR UNA MOTOCICLETA CONDUCIDA POR UNA FEMENINA LA QUE NO LLEVABA EL CASCO REGLAMENTARIO PUESTO Y AL SOLICITARLE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA CIRCULAR, NO LA TENÍA CONSIGO; POR LO TANTO SE LABRÓ EL ACTA DE RIGOR Y RETENCIÓN DEL RODADO, LA CUAL EN TODO MOMENTO ESTA CIUDADANA SE OPUSO AL PROCEDIMIENTO REALIZADO LO QUE MOTIVÓ AL TRASLADO A ESTA JEFATURA POR PERSONAL FEMENINO DE COMISARÍA 1º DEL MENOR Y LA FAMILIA Y EN DIRECTIVAS CLARAS DE LA FISCALÍA EN TURNO FUE DEBIDAMENTE IDENTIFICADA Y FINALIZANDO TODO TRÁMITE COMO LECTURA DE DERECHOS Y GARANTÍAS QUEDÓ DESOCUPADA.
SE INICIÓ UN LEGAJO PENAL POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD POLICIAL
MASCULINO DETENIDO POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y LESIONES
EN LA VÍSPERA ALREDEDOR DE LAS 23.30 HORAS PERSONAL POLICIAL CONCURRIÓ A CALLE DURAND AL 300 DE NUESTRA CIUDAD, A PEDIDO DE LA PROPIETARIA DEL DOMICILIO, QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO EL INGRESO DE UN MASCULINO, VECINO DEL LUGAR, PORTANDO UN MACHETE Y UN CUCHILLO EN EVIDENTE ESTADO DE EBRIEDAD, EL CUAL FUE REDUCIDO POR LOS PRESENTES Y OTROS CONVIVIENTES, LO QUE MOTIVÓ SU APREHENSIÓN Y TRASLADO A ESTA JEFATURA AL JOVEN DE 29 AÑOS DE EDAD,EL CUAL QUEDÓ DETENIDO POR VIOLACION DE DOMICILIO Y LESIONES, A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA EN TURNO.-
—
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415