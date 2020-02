GACETILLA DE PRENSA POLICIAL DIA 03/02/2020

Atrapado en flagrancia.

Siendo aproximadamente las 23:30 hs, uniformados que se encontraban de facción en zona de la Defensa Sur, es anoticiado por un ciudadano de 22 años de edad, que dos sujetos intentaban sustraer su moto Yamaha Crypton y logrando verlos.

De forma inmediata se dirigen al lugar, visualizando a los sospechosos, quien al percatarse de la presencia policial se dan a la fuga, logrando interceptar y aprehender a uno de ellos, tratándose de una persona de 18 años de edad.

El hecho fue informado a la Fiscalía en Turno, Dra. María Becker, quien dispuso que una vez finalizadas las actuaciones, el sospechoso, sea trasladado a Alcaldía de Comisaria Primera donde permanecerá alojado, supeditado a la causa por tentativa de robo en flagrancia.

Tres menores demorados, tras una pelea callejera.

En horas de la madrugada, personal de Comisaria Tercera que se encontraba realizando recorrida en prevención del delito y contravencional, visualizan en intersección de Bvard Díaz Vélez y calle Balbín un grupo de jóvenes que mantenían una riña, momentos en que al darse cuenta de la presencia de los uniformados se dan a la fuga, logrando demorar a tres de ellos y procediendo a identificarlos.

Estos eran tres menores de 14 y 15 años de edad.

Ante esto se le informa lo acontecido a la Fiscal en Turno quien dispuso traslado a Comisaria del Menor y posterior entrega a sus progenitores.

Detonaron explosivo incautado.

En el día de ayer, en horas de la tarde, personal policial de esta departamental en conjunto con uniformados de la Dptal Gualeguaychú y Federación, así como también del Ejercito. Se dio cumplimiento al mandamiento judicial emitido por la Fiscalía a cargo de la Dra. Ana Presas, donde se autorizaba a la destrucción de granada EXPAL alemana EAM – 5.

La misma fue hallada en por un pescador de 55 años de edad, en zona del puente a Banco Pelay, en el mes de Junio de 2019.

Dicho procedimiento fue realizado en zona del Parque de la Ciudad a 1000 metros de zona poblada, restringiendo el acceso a posibles transeúntes, por personal especializado, tratándose de TEDAX (técnico especialista en desactivación de aparatos explosivos) Sub Oficial Mayor ® del Ejército Argentino Carlos Alfredo Ugon, el oficial Ayudante Emanuel Araneda de la Jefatura Departamental Gualeguaychú (electricista), el Oficial ayudante Kevin Acevedo de la Jefatura Departamental Federación (especialista en búsqueda y Localización de Explosivos), el Sub Oficial Juan Stegeman (especialista en búsqueda y Localización de Explosivos) y el Oficial Sub Inspector Adrián Bence (Especialista en búsqueda y Localización de aparatos con riesgo de explosión).

Es así que el material explosivo fue neutralizando, para luego realizar un reconocimiento del terreno, recolectando los fragmentos del material para resguardar el medio ambiente, retirándose la totalidad los pertrechos del lugar.

