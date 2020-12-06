GACETILLA DE PRENSA JEFATURA DPTAL. COLON
SE INICIAN ACTUACIONES PARA ESTABLECER FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE PERDIERA LA VIDA UN JOVEN DE 29 AÑOS
PERSONAL DE SUBCOMISARÍA LA CLARITA DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL INICIA ACTUACIONES CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN, PARA ESTABLECER FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE PERDIERA LA VIDA UN MASCULINO DE 29 AÑOS, DOMICILIADO EN COLONIA HAMBIS. QUE FUE ENCONTRADO EN CAMINO DE RIPIO EN CERCANÍAS A COLONIA CON UN DISPARO DE ARMA DE FUEGO JUNTO A UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA DE SU PROPIEDAD Y UN ARMA LARGA (ESCOPETA). SE PRESUME QUE ESTA PERSONA, SE ENCONTRABA EN LA ZONA CON INTENCIONES DE CAZAR Y PODRÍA HABER ACCIDENTALMENTE REALIZADO UN DISPARO QUE LE OCASIONÓ LA MUERTE. SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE CRIMINALÍSTICA Y EL CUERPO FUE TRASLADADO PARA REALIZAR LA CORRESPONDIENTE AUTOPSIA.
ESTABLECER PROPIEDAD DE RODADO HALLADO EN ZONA DE DESCAMPADO (CAMINO VIEJO)
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN INTERSECCIÓN DE CALLES CABO 1 PEREYRA Y TRATADO DEL PILAR, LUGAR DONDE INGRESAN A UN TERRENO DESCAMPADO LOCALIZANDO EN ESTE UN MOTOVEHÍCULO MARCA MOTOMEL, MODELO FUSIÓN, DE 110 CC. SE CONSULTA AL SISTEMA CONSTATÁNDOSE QUE ESTE RODADO NO SE ENCUENTRA EMPADRONADO Y CONSECUENTEMENTE, PREVIA COMUNICACIÓN A LA UNIDAD FISCAL SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO PREVENTIVO A LOS EFECTOS DE REALIZAR LAS AVERIGUACIONES DE PROCEDENCIA, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES DE RIGOR.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL KM 193 DE LA AUTOVÍA
PERSONAL DE SUB COMISARIA LA CLARITA INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO CUANDO UN CAMIÓN MARCA VOLVO 460, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 50 AÑOS, DOMICILIADO EN PROVINCIA DE MISIONES, QUIEN TRANSPORTABA BOLSAS CEMENTO DE PORTLAND POR UN TOTAL DE 560, DESDE CAMPANA HACÍA POSADAS, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y DESPISTA HACIA LA BANQUINA ESTE PERDIENDO LA TOTALIDAD DE LA CARGA. SIN PERSONAS LESIONADAS.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415