GACETILLA DE PRENSA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON
DETENIDO POR DAÑO A LA PROPIEDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN FLAGRANCIA
PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO SE HIZO PRESENTE EN UN DOMICILIO DE BARRIO TIRO FEDERAL SUR (INMEDIACIONES DE CALLE LEGUIZAMÓN Y BERNARD), LUGAR DONDE UN MASCULINO DE 32 AÑOS, SE PRESENTÓ, EN ESTADO DE EBRIEDAD, EN LA CASA DE SU EX PAREJA, QUE EN ESOS MOMENTOS SE ENCONTRABA DURMIENDO Y LUEGO DE INSULTARLA, RECLAMANDO QUE LE ABRIERA LA PUERTA LOGRA INGRESAR SIN AUTORIZACIÓN A LA VIVIENDA. POSTERIORMENTE ES APREHENDIDO POR EFECTIVOS POLICIALES Y TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE QUEDÓ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO, SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE DAÑO A LA PROPIEDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN FLAGRANCIA. RECEPCIONANDO DENUNCIA EN COMISARÍA DE LA MUJER A LA VÍCTIMA.
MASCULINO DETENIDO POR PINCHAR RUEDAS DE UN RODADO CON UN CUCHILLO
ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO QUE ADVIERTE SOBRE UN ILÍCITO, PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN UN DOMICILIO DE CALLE LAVALLE DE ESTA CIUDAD Y CONSTATA LA PRESENCIA DE UN MASCULINO, QUE MOMENTOS ANTES HABRÍA PINCHADO LOS NEUMÁTICOS DE UN AUTO CON UN CUCHILLO. SEGÚN SE PUDO TOMAR CONOCIMIENTO, ESTE JOVEN MIENTRAS SE ENCONTRABA PROVOCANDO EL DAÑO AL RODADO, LOS HIJOS MENORES DE EDAD DE LA PROPIETARIA QUE ESTABAN DENTRO DEL VEHÍCULO COMENZARON A GRITAR LO QUE DESPERTÓ EL ALERTA DE TODOS LOS PRESENTES Y PROVOCÓ LA HUIDA DE ESTE MASCULINO, QUE POSTERIORMENTE FUE INTERCEPTADO Y TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE QUEDÓ ALOJADO.
DETENIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES
PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO SE HIZO PRESENTE EN UN DOMICILIO DE CALLE ROCAMORA AL 600 LUGAR DONDE, SE ENCONTRABA UN MASCULINO CAUSANDO DISTURBIOS EN LA VÍA PÚBLICA VOCIFERANDO INSULTOS E IMPROPERIOS A LOS OCASIONALES TRANSEÚNTES. AL HACER CASO OMISO A LAS REITERADAS SOLICITUDES PARA QUE DEPONGA SU ACTITUD SE LO REDUCE COLOCANDO LAS ESPOSAS, PRODUCTO DE ESTA INTERVENCIÓN RESULTÓ LESIONADO UN OFICIAL DE POLICIAL. ESTE MASCULINO DE 30 AÑOS, QUE EN TODO MOMENTO SE RESISTIÓ AL ACCIONAR POLICIAL FUE TRASLADADO DE FORMA INMEDIATA HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN, DONDE QUEDARÁ ALOJADO POR EL DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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