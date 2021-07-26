GACETILLA POLICIAL DOMINGO 25 DE JULIO DE 2021
ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON
EL PASADO SÁBADO ALREDEDOR DE LAS 20:45 HORAS PERSONAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE PERÓN Y PAYSANDÚ DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT CLÍO, CONDUCIDO POR UNA JOVEN DE 18 AÑOS, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN ENERGY MODELO 110 CC, EL QUE ERA MANIOBRADO POR UN CIUDADANO CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD.
EN EL LUGAR SE HACE PRESENTE EMER, QUIENES TRASLADAN AL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR QUIEN RESULTÓ CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
FIESTA CLANDESTINA DESACTIVADA CON MÁS DE 60 PERSONAS
EN LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO PERSONAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD, CONSTATA UNA REUNIÓN NO PERMITIDA, REALIZADA EN UN DOMICILIO DE CALLE MONTEAGUDO AL 400 DE LA CIUDAD DE COLON, PROPIEDAD DE UNA CIUDADANA DE 28 AÑOS DE EDAD. EN EL LUGAR SE ENCONTRABAN ALREDEDOR DE 60 PERSONAS, QUE AL VER LA PRESENCIA DE LOS MÓVILES POLICIALES JUNTO A PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL SE DAN A LA FUGA. POSTERIORMENTE SE ACTÚA EN CONSECUENCIA POR LA SUPUESTA VIOLACIÓN AL DNU EN VIGENCIA Y SE NOTIFICA A LA DUEÑA DE LA VIVIENDA, LIBRANDOSE EL ACTA CORESPONDIENTE, CON CONCOCIMIENTO DEL JUZGADO FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.-
DETENIDO POR QUERER ROBAR UN COROLLA
EN LA FECHA Y ALREDEDOR DE LAS 01:45 HORAS, PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ, TOMA INTERVENCIÓN A RAÍZ DEL LLAMADO DE UN CIUDADANO QUE SE ENCONTRABA EN UN LOCAL CERCANO A LA PLAZA CENTRAL DE DICHA CIUDAD. ESTA PERSONA SE PERCATÓ DE QUE SU AUTOMÓVIL MARCA TOYOTA COROLLA, SE MOVIÓ DEL LUGAR DONDE LO HABÍA DEJADO ESTACIONADO CON LA LLAVE COLOCADA EN SU INTERIOR, ES ASÍ QUE SE ACERCA Y LOGRA VISUALIZAR A UN MASCULINO, EL CUAL SALIÓ HUYENDO DEL LUGAR. MINUTOS MÁS TARDE SE HACE PRESENTE OTRO JOVEN, QUIEN MANIFIESTA SER EL AMIGO DEL HOMBRE QUE HABÍA SALIDO CORRIENDO, APORTANDO SUS DATOS Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.
POR TAL MOTIVO PERSONAL POLICIAL EMPRENDIÓ LA BÚSQUEDA DEL MISMO, LOGRANDO LOCALIZARLO EN INMEDIACIONES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO UBICADA EN ACCESO BASTIAN DE ESA CIUDAD. UNA VEZ IDENTIFICADO, SE PROCEDIÓ A COMUNICAR LA NOVEDAD A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN DISPUSO LA APREHENSIÓN DEL MISMO, SIENDO ESTE UN CIUDADANO DE 31 AÑOS DE EDAD ORIUNDO LA CIUDAD DE VILLA ELISA. POSTERIORMENTE ES TRASLADADO A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, LUGAR DONDE QUEDÓ ALOJADO POR EL S/ DELITO DE HURTO DE AUTOMOTOR EN GRADO DE TENTATIVA, A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD, SE CONTINÚAN CON DILIGENCIAS DE RIGOR.-
RETENCIONES DE AUTOS Y MOTOS EN EL DEPARTAMENTO COLON:
DURANTE EL FIN DE SEMANA, SIGUIENDO CON LOS CONTROLES POLICIALES PREVENTIVOS, DIAGRAMADOS Y ORDENADOS POR EL COMANDO SUPERIOR DE JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL COLÓN.
DIO COMO RESULTADO LA RETENCIÓN DE 10 MOTOS RETENIDAS, COLON CIUDAD (05) SAN JOSE (01), VILLA ELISA (01) UBAJAY (03)Y LA
CANTIDAD DE 12 AUTOMÓVILES RETENIDOS EN COLON CIUDAD: (07) VILLA ELISA (01) SAN JOSE (02) LA PICADA (01) UBAJAY (01)
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