Fuerte impulso del Gobierno a las Becas Progresar

Incremento de hasta un 163% en las becas, se adicionan dos cuotas más alcanzando 12 pagos por año y aumento de un 50% en el alcance de los beneficiarios.

El presupuesto 2021 para las becas Progresar asciende a más de $27.000 millones, aumentando la inversión del Estado nacional en un 163.7 por ciento en el acompañamiento de las y los alumnos para que puedan darle continuidad a su trayectoria educativa. De esta manera, el Ministerio de Educación de la Nación busca fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes, promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior y cursos de formación profesional.

Progresar cuenta con cuatro líneas de becas: Progresar Superior, para estudiantes terciarios y universitarios; Progresar Obligatorio, para la finalización de la escuela primaria y secundaria; Progresar Enfermería y Progresar Trabajo, para cursos de formación profesional.

La inscripción para las líneas Obligatoria, Superior y Enfermería se encuentra abierta y se extiende hasta el 30 de abril inclusive. Se contempla la apertura de un segundo llamado a mediados de año. La inscripción para las becas Progresar Trabajo estará disponible a partir del 15 de marzo y se extiende a todo el año. El registro se puede realizar a través de la página web del Ministerio de Educación nacional www.argentina.gob.ar/educacion/progresar y de Anses www.anses.gob.ar/progresar. También está disponible la App para Android Progresar+ que se descarga desde la Play Store.

Las Becas Progresar están destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. En el 2021, alcanzan incrementos desde el 40% hasta más del 160% en los montos y se proyecta incorporar a 750 mil alumnas y alumnos, un 50% más. Además, contempla el pago de 12 cuotas al año.

App Progresar+

La App Progresar+ también se constituye en una herramienta de comunicación directa con las y los becarios. Permite no solo la inscripción al programa desde el celular de cada aspirante, sino simplificar trámites y consultas y acceder a información relevante sobre las novedades de manera continua.

Plan Integral de Apoyo a estudiantes Progresar

A partir de este año se desplegarán distintas instancias de acompañamiento en cada jurisdicción educativa, en las universidades públicas y en el sistema de institutos de educación superior. Se conformarán equipos interdisciplinarios de seguimiento sociopedagógico en las 24 jurisdicciones, a los fines de garantizar el acompañamiento necesario para que las y los estudiantes continúen con sus trayectos formativos.

– Cada universidad contará con una oficina de apoyo y personal capacitado para implementar políticas de seguimiento. Asimismo, las instituciones podrán generar instancias complementarias de sostén de acuerdo a las realidades de sus estudiantes.

– Progresar 24 horas: sistema de comunicación digital (App Progresar+) para el apoyo a las y los becarios que les permitirá realizar consultas, obtener información precisa y canalizar inquietudes en todo momento.

– Reuniones mensuales de las y los becarios en las instituciones de todos los distritos del país que serán coordinadas por los referentes jurisdiccionales del programa. El objetivo es generar y fortalecer vínculos, compartir experiencias, y relevar las distintas problemáticas y necesidades de las y los becarios.

– Creación de programas deportivos, recreativos y culturales en articulación con otros organismos locales, provinciales y nacionales así como también con sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil para promover sentidos de pertenencia e identidad colectiva con respecto al programa (torneos deportivos, muestras artísticas, turismo estudiantil).

En esta etapa se intensifican también los convenios con Municipios, Universidades y el sector privado para garantizar marcos institucionales colaborativos. Además, se habilitarán espacios con conectividad y equipos que faciliten el acceso al programa de jóvenes y adultos con “unidades móviles” en zonas más retiradas. Se brindarán jornadas de capacitación a los responsables de asesoramiento e inscripción de cada punto Progresar.

Requisitos Progresar nivel obligatorio

– Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.

– Ser alumna/o regular de una institución educativa.

– Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

– Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

– Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

– Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Requisitos Progresar nivel superior

– Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI.

– Ser alumna/o regular de una institución educativa.

– Tener entre 18 y 24 años de edad cumplidos.

– Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos.

– Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

– Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

– Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

– Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Los importes mensuales de las becas son los siguientes:

Educación Obligatoria

$ 3.600

Formación Profesional

$ 3600

Terciario

Estudiantes de 1º y 2º año $ 3.600

Estudiantes de 3º y 4º año $ 3.800

Carreras universitarias

Estudiantes de 1º y 2º año $ 3.600

Estudiantes de 3º y 4º año $ 3.800

Estudiantes de 5º año $ 4.600

Carreras terciarias – Ex Estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes)

Estudiantes de 2º año $ 3.920

Estudiantes de 3º y 4º año $ 5.110

Carreras universitarias – Ex Estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes)

Estudiantes de 2º año $ 4.340

Estudiantes de 3º año $ 5.740

Estudiantes de 4º año $ 7.490

Estudiantes de 5º año $ 9.660

Enfermería Terciario

Estudiantes de 1º año $5.000

Estudiantes de 2º año $6.000

Estudiantes de 3º año $7.000

Estudiantes de 4º año $8.000

Enfermería Universitario

Estudiantes de 1º año $5.000

Estudiantes de 2º año $6.000

Estudiantes de 3º año $7.000

Estudiantes de 4º año $8.000

Estudiantes de 5º año $9.700