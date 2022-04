Fueron homenajeados Veteranos y Caídos en Malvinas a 40 años de la guerra

En la plazoleta que recuerda a los Héroes se hizo la entrega de recordatorios. Colón mantiene viva la memoria

En el marco del Programa Municipal para conmemorar los 40 años de la Guerra de Malvinas, se desarrolló el acto conmemorativo donde fueron homenajeados los Soldados colonenses caídos en la Guerra y ex Combatientes. Hubo ofrendas florales, entrega de recordatorios y palabras alusivas en relación a la fecha. La comunidad participó de los actos y se sumó al profundo homenaje a los Héroes de Malvinas.

«Marcha por la Patria Argentina»

Las actividades comenzaron frente al Municipio local con una caminata y marcha encabezada por ex Combatientes y Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas que trasladaron una gran bandera Argentina que hacía alusión al acontecimiento bélico y marcharon por avenida Presidente Perón hasta Paysandú y hasta llegar a la plazoleta Malvinas Argentinas donde minutos más tarde se desarrolló el acto conmemorativo.

El homenaje fue presidido por el Presidente Municipal José Luis Walser que también acompañó la marcha. Participaron de los homenajes familiares de ex Combatientes y Veteranos de Guerra, autoridades, funcionarios, delegaciones escolares, concejales, representantes de fuerzas de seguridad y vecinos. Se depositaron ofrendas florales en homenaje a los colonenses Caídos Antonio Manuel Lima y Eduardo Araujo Penón.

En la emotiva ceremonia fueron leídas palabras alusivas por parte la docente Griselda Saffores del Complejo Educativo “Lazarina Lambert de Sardou” que hizo una reseña del conflicto bélico. A su término el Veterano de Guerra Mario Vaucher, quien además dirige el Museo de Malvinas “Zona Darwin” de Colón, dedicó unas palabras en relación a los 40 años de la Gesta de Malvinas.

También se realizó la tradicional invocación religiosa y la entrega de recordatorios a Veteranos de la Guerra de Malvinas, familiares de Caídos y de ex combatientes.

El intendente José Luis Walser realizó un sentido homenaje y un discurso dedicado a quienes dieron la vida en Malvinas y dejaron un legado para la posteridad en nuestra comunidad: «quiero arrancar agradeciendo a los excombatientes, a sus familiares, a nuestros Héroes que nos miran desde el cielo, a todas las autoridades que nos acompañan, a las escuelas y especialmente a los maestros y a nuestros chicos porque tienen mucho que ver en esto de «malvinizar», a las instituciones, a las fuerzas de seguridad y a los vecinos que se han acercado» dijo el Intendente de Colón.

La palabra de un Veterano

“La presencia de las escuelas es muy importante, es ahí la semilla donde nosotros podemos dejar el germen de Malvinas, porque son el futuro del país, y el futuro del país tiene que conocer nuestra historia presente” dijo Mario Vaucher.

“Recién pasan 40 años, para muchos es mucho tiempo, para la historia no es nada”. “En esta guerra cayeron muchos argentinos y dieron lo mejor que tenían que era su vida, lo más importante, nosotros volvimos con algunos detalles que hoy los tratamos de manejar” señaló el Veterano de la Guerra de Malvinas en sus palabras.

También hizo un reclamo: “Los gobiernos desde aquella época de los militares hasta hoy, tienen una falta muy grande hacia nosotros, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de salud, no tenemos una atención adecuada”.

“Hay mucha gente que no se capacitó para una posguerra, no se capacitó para atender a veteranos con problemas que la posguerra trae, es el reclamo permanente, nuestros compañeros se están yendo, a veces por mezquindades de la falta de alguna medicación” afirmó.

Y dijo además: “Nuestra reivindicación real sería si nos brindan los últimos años de salud” aseveró Mario Vaucher.

Aprender desde la gestión lo importante de la Gesta

El Intendente José Luis Walser, en su discurso, también dijo lo siguiente: «Quiero compartirles lo que aprendí yo en este tiempo de transcurrir con algunos de los excombatientes y sus familiares, lo que hablamos con ellos y lo que compartimos en este trabajo silencioso que venimos haciendo de visibilizarlos. Quiero que los vecinos sepan que Colón puso al servicio y en defensa de nuestras Islas a 13 hijos que estuvieron defendiendo Malvinas y entregando lo mejor de sí en honor a la Patria», destacó el Presidente Municipal frente a la labor que desde ya hace más de dos años se viene realizando. «Esto también es posible gracias a un enorme trabajo que hace Mario Vaucher en visibilizar e informar todo lo acontecido».

«En este tiempo de compartir el proceso, trabajo y esfuerzo con cada familia, he vivido emociones muy fuertes con los veteranos y algunas cosas que me quedan y me marcan; el Veterano de Malvinas primero siempre tiene a Dios como guía y los acompaña hasta el día de hoy en esta qué es otra lucha. La guerra terminó hace 40 años, pero la lucha no terminó aún porque se debe seguir «malvinizando».

«Lo más importante que aprendí en este tiempo es que han logrado convertir el odio de la guerra, en una lucha de amor por mantener viva la memoria de los Héroes en nuestra comunidad. Esa es la enseñanza y el legado que debemos tomar como colonenses para visibilizar a nuestros hijos que estuvieron en las Islas y para mantener viva la memoria de la Gesta», mencionó el intendente de manera emotiva repasando el largo proceso que se lleva adelante desde la gestión municipal en un nuevo aniversario de Malvinas.

El acto finalizó con la Marcha a las Malvinas. Estuvieron presentes instituciones educativas, funcionarios provinciales y locales y representantes de fuerzas de seguridad, como así también vecinos de la Ciudad de Colón y visitantes que presenciaron el acto.