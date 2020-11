Fue incorporado un joven con discapacidad a un emprendimiento de Colón

La Oficina de Empleo y Producción firmó con el emprendedor el convenio mediante el joven hará un entrenamiento remunerado durante seis meses

La Municipalidad de la Ciudad de Colón a través de la Oficina de Empleo y Producción, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, firmó un nuevo convenio laboral del programa Promover para personas con discapacidad. La responsable de la Coordinación de Empleo y Producción, Lina Bosch, firmó la documentación con el emprendedor Martín Sánchez, de la actividad de la construcción, que incorpora formalmente a un joven con discapacidad en su emprendimiento.

“Esta posibilidad surgió para poder brindarle una ayuda ya que es muy bueno y cumplidor, Mariano me ayuda con las herramientas y en todo, es muy buen compañero y siempre está a horario” comentó el emprendedor al finalizar la firma de la documentación. Y agregó: “No quita que por una discapacidad o por problemas motrices el chico no pueda trabajar, a mí me ayuda un montón, es un muy buen empleado” sostuvo Sánchez.

Difundiendo estas acciones, la Oficina de Empleo busca estimular a que más empresarios del sector privado se acerquen a la oficina para tramitar el programa Promover para personas con discapacidad.

El trámite es sencillo, ya que deben acercarse con el DNI del chico y la documentación de la empresa, habilitación municipal e inscripción ante la AFIP, con lo cual el empresario puede iniciar el trámite de solicitud. El entrenamiento tiene una duración de seis meses, el 100% sueldo lo abona el Ministerio de Trabajo y la contraprestación del empresario es el pago de obra social y seguro de trabajo.

Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo en Moreno 168 de 7 a 17 horas o escribir a empleoyproduccioncolon@ hotmail.com