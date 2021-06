Frigerio: “La democracia necesita una oposición fortalecida”

El exministro del Interior y actual precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, se reunió con referentes políticos y empresarios en Gualeguay. Allí, destacó la importancia de estas elecciones legislativas para la democracia de nuestro país. “El gobierno nacional tiene mayorías muy marcadas en las Cámaras de Diputados y Senadores y todos sabemos que no se maneja bien con esas mayorías”, advirtió.

“Estoy entusiasmado con el recibimiento de la gente y la posibilidad de reencontrarme con dirigentes y militantes que hacía tiempo no veía, por supuesto siempre adaptándonos a estos tiempos de pandemia que requieren de mayores cuidados y protocolos”, manifestó Frigerio en su visita a Gualeguay.

“Por el bien de la democracia es bueno tener un mayor equilibrio de poderes en el Congreso y para eso la oposición tiene que llegar fortalecida a esta elección. En el caso de Entre Ríos, tenemos que sostener los tres diputados. Hay que poner toda la carne al asador y yo estoy dispuesto a jugar por primera vez después de muchas elecciones en las que apoyé a otros candidatos. Creo que es importante poner el cuerpo y si eso suma al proyecto estoy dispuesto a hacerlo con mucha convicción, porque creo que otra Entre Ríos es posible y que no estamos condenados a vivir de esta manera”, explicitó Frigerio al reafirmar su precandidatura a diputado.

“El gobierno nacional tiene mayorías muy marcadas en las Cámaras de Diputados y Senadores y todos sabemos que no se maneja bien con esas mayorías, siempre trata de imponerse en vez de buscar consensos. Ahí la importancia de que Entre Ríos pueda sostener las tres bancas que se ponen a consideración”, puntualizó.

“Estamos trabajando en un programa de desarrollo para la provincia que amalgame a distintas fuerzas políticas, a distintos dirigentes de distintos espacios. Hay mucha gente que hoy no forma parte de las filas de Juntos por el Cambio que tiene muchas más coincidencias que disidencias con nosotros. A partir del diálogo y del encuentro franco podemos tener posibilidad de encontrar un destino en común”, manifestó Frigerio.

Y amplió: “Es tal el deterioro y la destrucción del entramado social y productivo de Argentina y de Entre Ríos que eso –paradójicamente- facilita los encuentros, porque lo que hay que hacer no tiene que ver con las ideologías sino con el sentido común, con la vergüenza que nos tiene que dar a todos que los niños busquen para comer en la basura en el Gran Paraná o en la Gran Concordia”.

“Me preocupa que la gente vea que la agenda de la política está muy lejos de la agenda del ciudadano común que tiene problemas muy concretos: cómo llegar a fin de mes, cómo educar a sus hijos, cómo manejar la pandemia, la inseguridad. Esa agenda de la gente, no es la agenda de la política que habla de sus cosas, de sus internas y de sus prioridades que cada vez están más alejadas de las prioridades de los vecinos”, fustigó.

“Estoy seguro que hay muchos dirigentes con sentido común y que eso es finalmente lo que nos va a reunir detrás de una idea básica que es que en Entre Ríos se pueda vivir mejor. Apuesto a eso, tengo esa convicción y trabajo denodadamente para encontrar esos puntos de acuerdo, y que la dirigencia finalmente ponga a la gente adelante de los intereses personales y partidarios, que se ponga primero el interés de la ciudadanía que hace rato que está esperando este gesto de grandeza de sus líderes políticos”, concluyó Frigerio.