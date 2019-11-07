FORMAL SECUESTRO DE UNA BICICLETA
PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS DE PREVENCIÓN, VISUALIZA EN AV URQUIZA UNA BICICLETA DE COMPETICIÓN MARCA BERNARDI, DE COLOR VERDE OSCURO Y VERDE CLARO, RODADO N°26, DEPOSITADA SOBRE CAJONES DE PLÁSTICO, SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD ALGUNA Y SIN ALGUIEN QUE ACREDITE SER SU PROPIETARIO. CONSECUENTEMENTE SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE ESTE RODADO, AL TRASLADO HACIA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR LOCALIZACIÓN DE SUS DUEÑOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415