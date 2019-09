Finalizó el encuentro Nacional de docentes de nivel inicial

Más de 150 docentes de nivel inicial de distintas localidades del país se reunieron en nuestra ciudad para una nueva edición del Encuentro Nacional de docentes del Nivel Inicial que organiza Unadeni. En el acto de inauguración desarrollado en el salón de la Escuela Avellaneda estuvieron presentes el Intendente José Lauritto y la Directora Departamental de Educación Ana María Díaz y la presidenta de Unadeni Argentina, Viviana Carignano.

La Unión Nacional de Educadores de Nivel Inicial (Unadeni) realiza anualmente este encuentro donde confluyen docentes de distintas zonas del país como Chubut, Buenos Aires, Córdoba, de provincias del Cuyo, el Noroeste y el Litoral. Durante dos jornadas se desarrollaron conferencias, talleres, charlas y capacitaciones.

En la apertura, la presidenta y la secretaria de la Seccional local, Carla Buet y Carolina Biagi, respectivamente, informaron que en 2018 una representación uruguayense participó del nacional en Puerto Madryn, adonde se llevó un video publicitario con la propuesta para que la Histórica fuese la sede en 2019.

“Gracias por estar en Concepción del Uruguay, gracias por abrirnos el corazón. Y le damos la bienvenida a esta escuela que está sobre calle Onésimo Leguizamón, este señor era de Concepción del Uruguay y fue el miembro informante de la Ley 1420, la Ley de Educación que duró 100 años. Y aquí a cuatro cuadras está el Colegio del Uruguay, primer colegio laico del país, que tuvo entre sus aulas a tres presidentes argentinos, a un presidente paraguayo y a tantas personas, no sólo de la ciudad sino de diferentes puntos del país”, señaló Lauritto.

El intendente agregó: “Pero no hay que irse tan lejos para entender el valor de la educación y la inclusión. En el 2001, en plena crisis, la única institución que resistió la situación social, fue la escuela. Porque los padres no sacaron a sus hijos de las escuelas, ni aún en el peor momento de crisis. Ese es el valor de la escuela y de la educación. Y por eso felicito el tema del encuentro: ‘Mirar para mirarnos’ porque eso nos dice la importancia de reconocer al otro, la importancia de recuperar algunas cosas sencillas pero profundas: como convivir, que no es otra cosa que vivir con el otro”.

Las charlas

Tras la apertura tuvo lugar a la primera conferencia del licenciado Carlos Caballero sobre gestión educativa. Tras el receso y el almuerzo, con el buffet a cargo de la categoría de minibasquet del Club Rocamora, observaron los stands de las provincias con juegos didácticos, guardapolvos y libros, entre otros insumos.

Por la tarde disertó el licenciado Eduardo Gándola, quien habó sobre las nuevas infancias. Más tarde tuvo lugar el conversatorio con la presidenta de Unadeni, Viviana Carignano; y la ex titular, Patricia Trinks, quienes se refirieron a la institución en particular y a la importancia para el nivel inicial. Luego, se organizaron los grupos de trabajos en los que se proyectaron líneas de trabajo para el futuro.

Cierre dominical

El encuentro finalizó hoy domingo con más conferencias. Una sobre comunicación y el buen uso de las nuevas tecnologías, a cargo del licenciado Adrián Pino, seguida por la de la licenciada Ruth Harf sobre la educación en el siglo XXI, teniendo en cuenta el lema de que el maestro mire hacia su interior para luego depositar la mirada en los niños, cuestión ésta que se trabajará en el bienio. El cierre, estuvo a cargo de la docente Miriam Cheres, quien trabajó en la recuperación de la canción ‘Batan palmas, jardineras’.

—

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay