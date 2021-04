FARER RECHAZÓ EL CIERRE DE EXPORTACIONES DE CARNE Y VOLVIÓ A RECLAMAR LA EMERGENCIA AGROPECUARIA

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) realizó su reunión mensual de Consejo Directivo de manera virtual. Impuesto Inmobiliario, exportaciones, brucelosis, bancos y emergencia agropecuaria, los principales temas.

El encuentro, que iba a tener sede en la ciudad de Gualeguay, debió ser transformado en virtual a partir de las últimas disposiciones del gobierno respecto del coronavirus. Igualmente, y como ya es costumbre, fue encabezado por el presidente de FARER, José Colombatto, quien estuvo acompañado de los demás integrantes de la Comisión Directiva: Nicasio Tito, Flavio Izaguirre, Luciano Olivera, Héctor Reniero, Alejandro Müller y Fabián Moine.

Cabe resaltar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.

La importancia y la incumbencia de FARER en el mapa productivo se advierte en las distintas representaciones que posee ante organismos, entidades y mesas: así participa de FU.CO.FA., INTA, CORUFA, Bancos, Educación Rural, CRA, Entidades empresarias, Trabajo agrario, Legislación e impuestos, Ley ovina y caprina, Ganadería, Lechería, Avicultura y Agricultura.

Los temas

Inmobiliario Rural: “Diversas temáticas fueron materia de la reunión. Entre ellas se conversó sobre el anunciado aumento del 36 % respecto del Impuesto Inmobiliario Rural. Si bien el gobierno entrerriano respetó el hecho de no superar la inflación del último año, el techo del incremento les llegará a más productores que otros períodos. Independientemente de ello, es hora de debatir para cambiar la fórmula de cálculo. El campo no puede ser la variable de ajuste del gobierno de turno. Debe abandonarse el componente discrecional que se aplica al aumento y debemos ir en busca de un análisis que logre el desacople y vaya bajando paulatinamente el costo del tributo año a año, para llegar a un costo en relación a otras provincias de la región. Sepamos que el Inmobiliario Rural entrerriano es el más caro de todos en relación a rindes y productos”, señaló el titular de la entidad, José Colombatto.

Emergencia agropecuaria: no existen novedades por parte del gobierno en el marco de las solicitudes de declaración de Emergencia por la sequía para varios departamentos del sur de la provincia. Cabe recordar que las lluvias de los últimos días, no cambian en absoluto el panorama de los productores agrícolas que perdieron sus cosechas de maíz y soja. “Estas lluvias no vuelven el tiempo atrás y si bien mejora la llegada de pasto, no hace que lo perdido pueda sobrevivir. Incluso lo excesivo de las recientes precipitaciones dejará un saldo negativo para quienes estaban implantando pasturas. En definitiva, urge que la declaración de emergencia sea declarada. Los perjuicios ocasionados tienen una fuerte implicancia en la economía de los productores”, sostuvieron.

Brucelosis: se analizaron las propuestas de las entidades de productores de Entre Ríos en relación a los planes de erradicación de brucelosis implementados por SENASA. La misma fue elaborada por técnicos de la Coprosa, y aprobada en forma unánime. “Nuestro espíritu es lograr un plan superador, que mejore los indicadores de la enfermedad y cumpla con los compromisos internacionales”, remarcaron los dirigentes.

Bancos: en materia de gestión bancaria, FARER ha estado muy activa. En ese marco se han venido generando encuentros con gerentes de las entidades a los efectos de conocer de primera mano las líneas crediticias para el sector. “Asimismo, cabe recordar que el BCRA dispuso en mayo pasado que todos aquellos productores que busquen acceder a financiamiento con una tasa subsidiada del 24 %, no deberán tener en acopio más del 5 % de su capacidad de cosecha de trigo y/o soja de la última campaña. Esa medida arbitraria y discriminatoria aún sigue vigente y se viene gestionando desde FARER por intermedio de CRA, la desarticulación de semejante medida inconducente y paralizante”, remarcaron.

Por su parte, Colombatto recordó que “lo sucedido en Gualeguay semanas atrás en materia de abigeato no puede ocurrir más. La reiteración de hechos transmite una sensación concreta de inseguridad y desamparo para los productores que observan como intrusan sus propiedades y son víctimas reiteradas de delitos ante el desdén de la Justicia”, al tiempo que criticó el incremento del impuesto a las Ganancias con un aumento de alícuota al 40 % sin reducir ninguna otra de las tributaciones existentes y vigentes: “es una clara ignorancia de cómo se genera valor desde las cadenas productivas en este bendito país”, fustigó.

Por último, se mostró molesto por las amenazas de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, respecto del cierre de exportaciones de carne vacuna si se siguen incrementando los precios en el mercado local. El dirigente gremial sostuvo que “hay funcionarios que siguen sin entender nada. Basta con leer un libro de economía o de historia. Las medidas intervencionistas de este tipo traen más problemas que soluciones. Si existen reglas claras, si se genera confianza y previsión, si la presión fiscal no sería asfixiante, si aflojan con la emisión descontrolada que genera inflación, todo tenderá a la calma. El tema es que el Estado no hace nada de ello y responsabiliza al privado. En el caso de la carne, el productor no es formador de precios es tomador de los valores que obtiene en un remate. El productor no exporta y recordemos que medidas de este tipo se implementaron en el 2006 y provocó que bajemos de 60 millones de cabezas a 48 millones y jamás bajó la carne en la góndola”, finalizó el presidente de FARER.