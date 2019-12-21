FAMILIA SE ACCIDENTO EN EL KM 207 DE LA AUTOVÍA
PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS EN EL KM 207, CUANDO UN TOYOTA COROLLA CONDUCIDO POR UN MASCULINO, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA E HIJOS, TODOS DOMICILIADOS EN RETIRO. POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTAN CONTRA EL GUARDARRAIL, QUEDANDO SOBRE EL CARRIL, AFORTUNADAMENTE RESULTARON ILESOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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