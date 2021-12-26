EXITOSO OPERATIVO DE SEGURIDAD NAVIDEÑA EN COLON DEL 24 Y 25 DE DICIEMBRE.
CONFORME A LO PLANIFICADO SE DIÓ INICIO A UN OPERATIVO DE SEGURIDAD LOS DÍAS JUEVES 24 Y 25 DE DICIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO COLÓN, ENFOCÁNDOSE LA CONGREGACIÓN MAYORITARIA DE GENTE POR LOS DÍAS FESTIVOS EN ZONA DE BAJO TERMAS Y ESPIGÓN, EN EL TRANSCURSO DE LA NOCHE DEL 24 Y MADRUGADA SIGUIENTE, SIENDO APROXIMADAMENTE 10.000 PERSONAS, ENTRE VECINOS, JÓVENES, TURISTAS CONCURRENTES DE LAS LOCALIDADES VECINAS Y DEPARTAMENTOS LINDANTES.
A SU VEZ CERCANOS A ESTO SE REALIZÓ UNA FIESTA PRIVADA, EN EL GOLF CLUB COLON CON MÁS DE 5.000 PERSONAS LO QUE CONLLEVA A REFORZAR LA SEGURIDAD URBANA, PERIFÉRICA; NO REGISTRÁNDOSE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, LAS PERSONAS NI DISTURBIOS EN GENERAL.
SE DESTACA LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, VÍA PÚBLICA, HABILITACIONES, SALUD, TRÁNSITO, LOS QUE EN CONJUNTO FUERON DESPLEGADOS EN EL TERRENO JUNTO A LA FUERZA POLICIAL, A SU VEZ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y GENDARMERÍA NACIONAL EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA NOCHE BUENA SUMARON A LA RECORRIDA UNA CAMIONETA.
SIENDO LAS 07:30 HORAS APROXIMADAMENTE, SE DIÓ POR FINALIZADO EL MISMO QUEDANDO DESOCUPADO EL PREDIO SIN NOVEDADES.
EN LO QUE RESPECTA A LAS LOCALIDADES VECINAS: VILLA ELISA, SAN JOSÉ, UBAJAY, EL BRILLANTE Y LIEBIG SE IMPLEMENTÓ UN OPERATIVO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, LO QUE A LA VISTA, DIERON SUS FRUTOS POSITIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD; NO REGISTRÁNDOSE EN LA DESCONCENTRACIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, DE CUALQUIER ÍNDOLE.
ESTE DIAGRAMA OPERACIONAL FUE LLEVADO A CABO CON LA PARTICIPACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LAS SIGUIENTES ÁREAS: DIVISIÓN OPERACIONES Y SEGURIDAD, DIVISIÓN INVESTIGACIONES, DIVISIÓN LOGÍSTICA, DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA Y DIVISIÓN TOXICOLOGÍA, SIENDO AFECTADOS A TAL FIN UN TOTAL APROXIMADO DE 180 FUNCIONARIOS POLICIALES.
EL DICHO OPERATIVO FUE SUPERVISADO POR EL SUBJEFE COLON CRIO. INSPECTOR EMILIO GERMAN PIAGGIO, EN TURNO.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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