EXITOSO OPERATIVO DE SEGURIDAD DEPORTIVA EN LA REANUDACIÓN DEL FÚTBOL POR LAS COPAS “COLON, VILLA ELISA Y SAN JOSE”
ESTE DOMINGO SE REALIZARON EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SAN JOSE Y COLON, COPAS ENTRE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CLUBES DE FUTBOL DE LA REGION. POR TAL MOTIVO SE DESPLEGÓ UN MEGA OPERATIVO DE SEGURIDAD DEPORTIVA EN LOS ESTADIOS DE FUTBOL: “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ÑAPINDA”, “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SANTA ROSA” Y “CLUB RECREATIVO SAN JORGE”. LO QUE SE DIO INICIO EN HORAS DE LA MAÑANA FINALIZANDO ALREDEDOR DE LAS 18:30 HORAS SIN INCONVENIENTES, DISTURBIOS Y NOVEDADES QUE SE DEBA MENCIONAR.
SE DESTACA EL TRABAJO PREVENTIVO DEL PERSONAL POLICIAL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRES EVENTOS MENCIONADOS.
SE TRABAJÓ EN CONJUNTO Y COLABORACIÓN CON PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL, DIRIGENTES DE LOS CLUBES PARTICIPANTES Y LA COLABORACIÓN EN TODO MOMENTO DEL PRESIDENTE DE LA LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE COLON. DICHO EVENTO ESTUVO SUPERVISADO POR EL SUBJEFE DEPARTAMENTAL COLON.-
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