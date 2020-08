ESTELA MIÑO: “LA CODEGU DEBE VOLVER A SER EL ÁMBITO DE DIÁLOGOS Y CONSENSOS DE LOS TEMAS DE GUALEGUAYCHÚ”

Como ya se ha informado oportunamente, la contadora pública y docente, Estela Miño, encabeza una idea colectiva para llevar adelante en la Corporación del Desarrollo (CODEGU). La propuesta moderna y participativa cuenta con el aval de diversas entidades que ven necesaria una renovación de la dinámica institucional.

En este sentido y a la luz de los últimos acontecimientos que han tenido como escenario la ciudad, la representante de la UCU – Regional Gualeguaychú expresó que “nadie puede desconocer la realidad imperante en Gualeguaychú y seguramente podemos coincidir en que es una de las más críticas de su historia, al menos de la vida constitucional. Los efectos de la pandemia se están haciendo sentir hasta lo más profundo de la comunidad y afectan, complican y llegan a todos”, reflexionó.

“Esta semana -puntualizó- hemos vivido momentos de tensión entre vecinos que quizás no encuentren precedentes. Reclamos entendibles de la mano de vecinos y entidades. El propio Estado con sus razones vinculadas a una política sanitaria. En síntesis: un cóctel que mixtura la salud, la economía, el trabajo y la relación entre los gualeguaychuenses”, resumió.

Para Miño “estas situaciones eran una buena oportunidad para que emergiera la mesa intersectorial de la Corporación del Desarrollo como escenario para hallar los puntos de encuentro. Sin duda alguna, por el rol que debiera jugar y por las instituciones que la componen, en estos días la mesa de la CODEGU podría haber sido el ámbito de diálogos y consensos entre las partes. Nuestra idea es recuperar ese protagonismo”, reconoció, al tiempo que sostuvo que “alrededor de la misma se podrían haber sentado sus instituciones miembros: Centro de Defensa Comercial, Centro de Almaceneros, Colegio Médico, Colegio de Contadores, entre otros, y presidiendo el Intendente Municipal en la búsqueda mancomunada del bienestar general. La situación es crítica, económica pero también sanitariamente, por lo que entre todas las partes allí expresadas no dudamos se podrían haber hecho propuestas, analizado en profundidad el contexto, buscado alternativas superadoras para enfrentar esta crisis global de fuerte impacto local”, destacó.

Quien representa la Propuesta interinstitucional de renovación opinó que “cuando la realidad nos exige tirar todos para el mismo lado, no hemos contribuido como Institución de Instituciones a ningún acuerdo. Lamentablemente, ese rol que sólo puede asumir un capital social integrado y liderado no existió. En este caso conspiraron una mala relación con la Municipalidad y un escaso reflejo para asistir al Centro de Defensa Comercial e industrial de Gualeguaychú” reflexionó, a la vez que remarcó que “cuando hablamos de una renovación institucional, de un cambio de paradigma en la conducción hablamos de esto. Cuando decimos que la CODEGU debe recuperar la empatía con la ciudad nos referimos a este papel que se ha perdido. Y aquí no hablamos de ‘veredas’, sino que entendemos que debemos ponernos en el lugar de todos y desde allí contribuir a la resolución de este o cualquier otro conflicto para que se encamine en una sola dirección que es la del bienestar general. Esa es la misión que como entidad central de la ciudad debemos recuperar”, finalizó.

NDR: En la fotografía, se pueden ver a los presidentes de distintas instituciones que promueven a Estela Miño y su propuesta interinstitucional: Domingo Veronesi, Pte. de la Cámara de Com. Ext., Adolfo Solari, Pte. del Ctro. de Defensa Comercial, Sergio Dalcol, Pte. de la Sociedad Rural y Carolina Banini, Directora del CRG de la UCU.

—

Coordinación Extensión Universitaria

UCU | Centro Regional Gualeguaychú