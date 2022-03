Este viernes 25/03 se desarrollará una jornada abierta y simultánea en los diferentes CAPS de la ciudad de toma de muestras de PAP.

El examen de Papanicolaou (también llamado citología vaginal) sirve para detectar cambios anormales en las células de tu cuello uterino que pueden causar ciertos tipos de cáncer en los órganos reproductivos y cáncer de cuello de útero provocados por el virus del Papiloma Humano (VPH), que es un virus muy común que se transmite por contacto sexual.

El cáncer de cuello de útero puede evitarse si se tratan a tiempo las lesiones precancerosas, siendo el PAP y/o el Test de VPH el único método de detección disponible.

Luego de los 25 años, es recomendable realizarte un PAP por año y pasados los 30, podes realizarte el Test de VPH. La vacuna contra el VPH forma parte del calendario de vacunación a partir de los 11 años.

REQUISITOS PARA LA TOMA DE MUESTRA DE PAP

• NO TENER RELACIONES SEXUALES 48HS ANTES

• NO USAR TAMPONES NI OVULOS VAGINALES 48HS ANTES.

• NO ESTAR MENSTRUANDO

• FOTOCOPIA DNI

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, en la jornada podrás programar un turno para realizar la toma en las próximas semanas.

HORARIOS Y PROFESIONALES

Caps Nicolás Tavella – El Colorado (3447-641917)

de 9 a 12hs – Lic. ROXANA BOURLOT

Caps Osvaldo Guiffre – Perucho Verne (3447-505817)

de 13 a 15hs – Lic. CAROLINA ROMERO

CIC – El Brillante. (3447-438374)

de 14 a 17hs – Lic. NATALIA GIMÉNEZ

Caps Dr. Ambrosetti – El Brillante (3447-494018)

de 16 a 19 hs – Lic. CAROLINA ROMERO

Hospital San José – San José (3447-437111)

de 14 a 16hs – Lic. SILVIA FAVRE