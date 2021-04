Este sábado, Salto Grande lanza una iniciativa solidaria junto al artista Martín Rojas

Se sorteará una de sus obras entre las personas que se acerquen a donar un alimento no perecedero al gazebo de Salto Grande ubicado en la Peatonal de Concordia, donde el artista plástico estará pintando sus cuadros en el horario de 17 a 20. La actividad continuará a partir del lunes 19 y finalizará el sábado 24.





“Involucrarse en este tipo de iniciativas es una manera de retribuir al público todo el apoyo que me han dado y ayudar a los que más necesitan en este momento tan complicado es un compromiso que me he puesto”, expresó Martín Rojas

Luego de exponer “Symbiosis” en el Museo de Salto Grande, Martín Rojas pintará y exhibirá sus obras en el gazebo que el ente binacional tiene montado en la entrada de la Galería de Entre Ríos, ubicada en la peatonal del centro de Concordia. Se llevará a cabo hoy en el horario de 17 a 20 y continuará desde el lunes 19 de abril hasta el sábado 24 en la misma franja.

En esta oportunidad, se invita a las personas a acercarse con un alimento no perecedero y participar por un cuadro del artista plástico, que se sorteará el último día de exhibición a las 18 horas. Lo recaudado será donado a un merendero.

“Hace tiempo que desde Salto Grande estamos abocados a este tipo de iniciativas y programas que tienen como destino ayudar a las personas y nos reconforta y emociona mucho hacerlo en un contexto de encuentro con los artistas”, manifestó la Jefa de Relaciones Públicas de Salto Grande, Mónica Blanco.