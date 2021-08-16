ESTE FIN DE SEMANA, PERSONAL POLICIAL CONSTATÓ DOS REUNIONES NO PERMITIDAS EN COLÓN.
EN RELACIÓN A LAS REUNIONES NO PERMITIDAS SEGÚN DNU Nº 494/2021 ESTE FIN DE SEMANA SE CONSTATÓ DOS. LA PRIMERA OCURRIDA EN LA MADRUGADA DE AYER EN BARRIO TIRO FEDERAL SUR, EN UNA VIVIENDA OCUPADA POR UN JOVEN DE 23 AÑOS, QUIEN FUE NOTIFICADO DE LAS RESTRICCIONES Y SUS 43 CONCURRENTES FUERON IDENTIFICADOS. EN TANTO UNA SEGUNDA FUE VERIFICADA ESTA MADRUGADA EN UNA FINCA DE BARRIO 12 DE ABRIL, EN DONDE CONCURRIERON ALREDEDOR DE CINCUENTA PERSONAS. PROCEDIÉNDOSE DE LA MISMA MANERA SE NOTIFICÓ DE LAS RESTRICCIONES VIGENTES AL PROPIETARIO Y SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE LO SUCEDIDO AL JUZGADO FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, INFORMÁNDOSE LAS ACTUACIONES LABRADAS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415