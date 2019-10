Esta semana se realizará levantamiento de cartelería indebida en la vía pública

Se informa a la comunidad que se retomarán las tareas de levantamiento de cartelería indebida en la vía pública, tal como se ha realizado en años anteriores. La tarea será coordinada por las áreas de Seguridad Ciudadana, Coordinación de Espacios Públicos, Planeamiento, coordinación de cooperativas, Fiscalía, Comercio, Coordinación de Servicios y Áreas Verdes.

Como primera medida, este martes se procederá a retirar toda cartelería que se encuentre colgada de árboles, palmeras, semáforos y sobre las plazoletas de los diferentes bulevares de la ciudad. Según se indicó, el procedimiento buscará como primera medida identificar a propietarios de la cartelería o responsables e invitarlos a retirarlas y de no encontrar a los responsables proceder a retirarlos y dejarlos en guarda.

Los espacios públicos serán los primeros en quedar liberados de cartelería, ya sea comercial o política. Además se avanzará en lugares donde se afecte la vía pública también, para lo cual se recuerda que la colocación de pasacalles aéreos está prohibida.

Normativa vigente

Se recuerda que las ordenanzas vigentes indican que los carteles y anuncios publicitarios están prohibidos en edificios públicos; muros circundantes con el cementerio; monumentos, estatuas y fuentes; plazas, plazoletas y parques públicos; árboles de la vía pública; columnas y postes; y edificios declarados Patrimonio Histórico.

Las veredas deben permitir un paso libre mínimo de 1,50 metros, permitir el acceso del peatón a las sendas peatonales; no obstaculizar la visibilidad en las ochavas; facilitar el ascenso y descenso de pasajeros, entre otros aspectos. Asimismo, los carteles en las veredas, plazoletas, o espacios públicos deben tener un máximo de 1 metro de alto por 0,70 de ancho y no más de 0,05 metros de espesor. Los carteles apoyados en la pared no deben sobresalir más de 30 centímetros, en tanto los carteles perpendiculares a la vereda deben dejar 1,50 metros de paso y un espacio libre de 30 centímetros del cordón.

–

Matías Giqueaux

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay