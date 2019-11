Entregaron premios a ganadores del Circuito de Maratones 2019

El último fin de semana finalizó el Circuito de Maratones, que coordina la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Tras ello, los premios económicos a los campeones por categorías fueron entregados este viernes por el intendente y el viceintendente, José Lauritto y Martín Oliva; el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Marcelo Herlein; concejales y los responsables de la Dirección de Deportes, Osvaldo López y Sergio Richard.

Los campeones

En categoría Juveniles varones, los campeones en las diversas categorías fueron Fernando Flores (Gualeguaychú), Juan José Robles (Gualeguaychú), Agustín Campopiano (Paysandú), Hernán Velázquez (Gualeguaychú), Matías Kap (Caseros), Matías Marchand (C. del U.), Jorge Amante (Paysandú), Luis Carballo de Leiva (Paysandú), Sergio Folonier (C. del U.), Carlos Sánchez (C. del U.), Roberto Rodríguez (Villaguay), Edgardo Puet (Villa Elisa) y José González (C. del U.)

En Juveniles Damas: Olga Zapata (Gchú), Brenda González (uruguayense), Sol Morúa (C. del U.), María Marta Gaitán (uruguayense), Cristina Miller (Basso), Andrea Taborda (uruguayense), Emilia Flores (C. del U.), Liliana Luna (uruguayense), Ana Windekervi (Villaguay), Sonia Sandoval (C. del U.), Antonia Miranda (uruguayense) y Jésica Iuraca (C. del U.).

Los premios en efectivo fueron para Gabriel Leiva, Agustín Campopiano, Hernán Velázquez, Luis Villa Demaris, Ramiro Galguera, Pilar Ríos, María Marta Gaitán, Sol Morúa, Nelly Melo López, Norma Alusto, Fernando Flores, Juan José Robles, Matías Kap, Claudio Marchand, Luis Carballo De Leiva, Sergio Folonier, Carlos Sánchez, Roberto Rodríguez, Edgardo Puet y José González.

Fortalecer la práctica del maratón

“Hemos querido fortalecer este Circuito de Maratones, así que para nosotros es una alegría. Valoramos que del Circuito participen instituciones de diversos tipos, nosotros y la Provincia colaboramos mucho con la Maratón de ALCEC”, manifestó Lauritto. “A esto hay que continuarlo porque es importante la decisión de ustedes de estar participando todos los meses; en la vida donde sea que uno esté, se puede”, agregó.

Por su parte, el Director de Deportes detalló que “Este premio especial de dinero en efectivo fue una decisión del Intendente para otorgar un estímulo a los competidores”. Además subrayó “el aspecto social de estos eventos, porque siempre participaron todas las edades, desde los más jóvenes hasta los mayores de 70”.