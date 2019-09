Entrega de Homologaciones y recategorizaciones de Alojamientos Turísticos

El Director de Calidad Turística y Fiscalización del Ministerio de Turismo de la provincia, Romeo Pisano junto al presidente Municipal Mariano Rebord y la Directora de Turismo María Rosa Sander, entregaron más de 40 certificaciones de homologaciones y habilitaciones a propietarios de alojamientos turísticos que realizaron los pertinentes trámites ante las autoridades provinciales y municipales.

El funcionario provincial destacó el trabajo que desde años se viene realizando en Colón, y que a través de la Ordenanza de la implementación de la Oblea Turística se transformó en la localidad pionera en control de sus plazas de alojamientos, y que en la actualidad se ha trasladado a distintas ciudades de la provincia. Por su parte Rebord y Sander manifestaron su agradecimiento al personal de turismo que trabajan mancomunadamente junto a los agentes provinciales para avanzar en el control de alojamientos temporarios.

Alojamientos que obtuvieron sus certificaciones:

Recategorización

Cabañas del Paraíso (Apart 2 estrellas), Hotel Paysandú (2 estrellas), Alquileres Raquel (Apart 1 estrella), Maymahuén (Apart 2 estrellas), Las Cañas (Bungalows 2 estrellas), Altos del Parque (Apart 2 estrellas), Sol y Luna del Parque (Bungalows 1 estrella), Yo- Ju (Apart 1 estrella), El Sueño de Pedro (Bungalows 2 estrellas), Balcones del Pilar (Apart 1 estrella), Puerto Escondido (Apart 1 estrella), Noha Casa de Campo (Hotel de Campo 4 estrellas), Alquileres Sordi (CAT), Postal del Palmar (CAT), Don Quijote (DAT), Las Acacias (CAT, DAT y DAT), La Resolana I (DAT), Alquileres Abril (CAT), Mabril (DAT), La Loma (CAT), Alberdi I y II (DAT), Claro de Luna (DAT), Aires de Campo (CAT), Ambar (DAT), Dos Palmeras (DAT)

Nuevas Homologaciones

Nueva Habana Colón (Hospedaje), Le Soleil (Apart 1 estrella), Pinares de Colón (Apart 2 estrellas), Lo Ti Penso (Complejo 3 estrellas), Hotel El Colonial (1 estrella), Puerto Soñado (Apart 1 estrella), Río y Piedras (Apart 1 estrella), María Cristina (Cabañas 1 estrella), La Finca (Bungalows 2 estrellas), La Celestina (Apart 1 estrella), Hotel Intersur Colón (4 estrellas), Cuatrovientos (Apart 1 estrella) y Del Aljibe (Apart 1 estrella).