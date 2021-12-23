ENTREGA DE CÁMARAS Y ELEMENTOS PARA SALA DE MONITOREO DE LIEBIG.
EN HORAS DEL MEDIODÍA DE HOY, EL INTENDENTE DE LIEBIG, SR. JULIO PINTOS HIZO ENTREGA AL JEFE DE COMISARÍA DE LA LOCALIDAD HOMÓNIMA, DE DOS CÁMARAS: UNA: IP DOMO PTZ EXP. 4 MP ZOOM, MARCA HIKVISION Y LA OTRA: IP DOMO PTZ EXT. FULL HD 1080P ZOOM; ADEMÁS TRES SOPORTES DE POSTE O COLUMNA DE ALUMINIO PARA DOMO DE H/5”; DOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ALTERNA PARA DOMOS PTZ Y UNA FUENTE SWITCHING 12V 5AH. TODOS LOS ELEMENTOS DESCRIPTOS SERÁN COLOCADOS AL SISTEMA YA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO Y AMPLIACIÓN. EL COMANDO SUPERIOR DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, AGRADECE EL GESTO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL POR HABER ADQUIRIDO Y POSTERIORMENTE CEDIDO DICHOS EFECTOS A LA DEPENDENCIA HACIÉNDOLE SABER QUE DE INMEDIATO SE TOMARÁN E IMPLEMENTARÁN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA; HECHO ÉSTE QUE SIN NINGUNA DUDA PERMITIRÁ LA AGILIZACIÓN Y OPTIMIZARÁ EL SERVICIO QUE BRINDA LA POLICÍA PARA CON LA COMUNIDAD LIEBILEÑA. LA HABILITACIÓN RÁPIDA DE ESTE EQUIPAMIENTO RESULTA MUY IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL DEBIDO A LA RELEVANCIA QUE TIENE TANTO EN LA PREVENCIÓN COMO ASÍ TAMBIÉN EN EL ESCLARECIMIENTO DE HECHOS DELICTIVOS QUE PUDIERAN OCURRIR EN ESA JURISDICCIÓN. ADEMÁS LE RECORDÓ A DICHA AUTORIDAD LA PERMANENTE DISPOSICIÓN HACIA LA INTENDENCIA COMO CON LOS VECINOS.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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