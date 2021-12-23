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ENTREGA DE CÁMARAS Y ELEMENTOS PARA SALA DE MONITOREO DE LIEBIG.

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EN HORAS DEL MEDIODÍA DE HOY, EL INTENDENTE DE LIEBIG, SR. JULIO PINTOS HIZO ENTREGA AL JEFE DE COMISARÍA DE LA LOCALIDAD HOMÓNIMA, DE DOS CÁMARAS: UNA: IP DOMO PTZ EXP. 4 MP ZOOM, MARCA HIKVISION Y LA OTRA: IP DOMO PTZ EXT. FULL HD 1080P ZOOM; ADEMÁS TRES SOPORTES DE POSTE O COLUMNA DE ALUMINIO PARA DOMO DE H/5”; DOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ALTERNA PARA DOMOS PTZ Y UNA FUENTE SWITCHING 12V 5AH. TODOS LOS ELEMENTOS DESCRIPTOS SERÁN COLOCADOS AL SISTEMA YA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOREO Y AMPLIACIÓN. EL COMANDO SUPERIOR DE LA  JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, AGRADECE EL GESTO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL POR HABER ADQUIRIDO Y POSTERIORMENTE CEDIDO DICHOS EFECTOS A LA DEPENDENCIA HACIÉNDOLE SABER QUE DE INMEDIATO SE TOMARÁN E IMPLEMENTARÁN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA; HECHO ÉSTE QUE SIN NINGUNA DUDA PERMITIRÁ LA AGILIZACIÓN Y OPTIMIZARÁ EL SERVICIO QUE BRINDA LA POLICÍA PARA CON LA COMUNIDAD LIEBILEÑA. LA HABILITACIÓN RÁPIDA DE ESTE EQUIPAMIENTO RESULTA MUY IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL DEBIDO A LA RELEVANCIA QUE TIENE TANTO EN LA PREVENCIÓN COMO ASÍ TAMBIÉN EN EL ESCLARECIMIENTO DE HECHOS DELICTIVOS QUE PUDIERAN OCURRIR EN ESA JURISDICCIÓN. ADEMÁS LE RECORDÓ A DICHA AUTORIDAD LA PERMANENTE DISPOSICIÓN HACIA LA INTENDENCIA COMO CON LOS VECINOS.-

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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