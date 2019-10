ENDURO EXTREMO APEMA: ¨ EXITOSA JORNADA SE VIVIO EN GUALEGUAY ¨

La 6ta fecha del año del Enduro Extremo 2019 se disputo en la ciudad de Gualeguay, donde un parque de 110 pilotos se hicieron cita, en el cual en el arranque hubo algunas complicaciones y termino siendo una fiesta . Con un circuito super exigente y entretenido con una duración de 30 minutos la vuelta , se pudo disfrutar de un excelente espectáculo. . El evento fue organizado por la Municipalidad de Gualeguay y Enduro Team Gualeguay y Fiscalizado por APEMA. Que decir de la parte deportiva…. Claudio Bonzi el representante de Gdor. Mansilla se anotó el triunfo en la General y por ende en su Categoría (Seniors Open ) . En las restantes se destacaron logrando las correspondientes victorias; Elois Montefinale de C. del Uruguay en Seniors “B” , Maximiliano Verga de C. del Uruguay en la Juniors Open, Marcelo Retamal de Paraná en la Master “A”, Gustavo Sturz de Urdinarrain en la Master “B” y Claudio Stefanutto de Buenos Aires en la Master “C”, en tanto en la Categoría Promocional se impuso Nicolás Vernero de San isidro, en la Enduro Calle hasta 280cc. Cristian Frene de C. del Uruguay, en la Juniors Limitada se impuso Diego Wagner de Aldea Protestante . Victoria de Flavio Crespo de Gualeguay en la Enduro Calle Mayores de 40 años y Ernesto Bettarel de Gualeguay en Calle hasta 150 cc, en La categoría Damas el triunfo fue para Sofia Lauretti de Venado Tuerto.

RESULTADOS GENERALES –6ta. FECHA – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN GUALEGUAY – Circuito: “Costanera ”.-

ORGANIZÓ: Municipalidad de Gualeguay Y Enduro Team Gualeguay .-

Fiscalizó : APEMA

CAT. SENIORS A

1º- Claudio Bonzi- Gdor. Mansilla- KTM 350

2º- Diego Guionet- Colón- KXF 250

N/C- Mariano Scavino- Lujan(Bs.As)- KTM 250

CAT. SENIORS B

1º- Elois Montefinale- C. del Uruguay- YZ 250

2º- Javier Aduco- Herrera- KTM 300

3º- Ramiro Scavino- Lujan (Bs.As)- YZ 125

CAT. JUNIORS OPEN

1º- Maximiliano Verga- Col. Elia- KTM 250

2º- Ignacio Brucoli- CA.BA.- Beta 300

3º- Daniel Henchoz- Colón- YZ 250

N/C- Gerardo Battisti- Segui- KTM 200

N/C- Cristian Bournissent- Aldea Salto- CRF 450



CAT. MASTERS A

1º- Marcelo Retamal- Paraná- YZ 250

2º- Norberto Monzón- Luján (Bs.As.)- RVM 250

3º- Rodolfo Vence- C. del Uruguay – Husqvarna 250

4º- Julio Hasseltrom- Gualeguaychú- CRF 250

5º- Cristian González- Colòn – RVM 250

6º- José Lozano- Escobar- Beta 300

7º- Emiliano Buscari- Cañuelas- KTM 500

8º- Mariano Rebasa- Cañuelas- Beta 300

N/c- Luis Costa- Gualeguaychú- YZF 450

CAT. MASTERS B

1º- Gustavo Sturtz- Urdinarrain- CRF 250

2º- Gerardo Campodonico- Gualeguay- CRF 450

3º- Mariano Vilos- Bs. As.- Beta 300

4º- Miguel Rodríguez- C. del Uruguay- Husqvarna 450

5º- Marcelo Borusko- San José- XR 400

6º- Javier Rolón- San Lorenzo- Beta 300

N/C- Gaston Poposky- Luján (Bs.As.)- CRF 250

MASTERS ¨C¨

1º- Claudio Stefanuto- Bs. Aires- Beta 390

2º- German Calvi- Gálvez- KTM 150

3º- Julio Francou- C. del Uruguay- Beta 300

4º- Silvio Varni- Merlo (Bs. As.)- Beta 300

5º- Esteban Yuskowich- Paraná- KXF 450

6º- Marcelo Benito- Lujan (Bs. As.)- KTM 250

7º- Enrique Kleiman- Concordia- YZF 450

8º- Carlos Aranda- CA.BA- TTR 230

9º- Cesar Ferrini- Cap. Federal- KTM 300

10º- Alfredo Bignotti- Concordia – XTZ 250

11º- Claudio Fassano- Tigre (Bs.As.)- Beta 300

12º- Claudio Marchisine- Bs. As- Beta 300

13º- Eduardo Guiral- Tigre- Husqvarna 350

N/C- Charly Battista- San Isidro- Beta 300

N/C- Federico Bullrich- Tigre (Bs.As.)- Beta 300

JUNIORS LIMITADA.-

1º- Diego Wagner- Aldea Protestante – YZ 125

2º- Julio Metler- Larroque- YZF 250

3º- Agustín Heit- Colonia Belgrano (S. Fe)- YZ 250

4º- Federico Maciel- Luján (Bs.As.)- YZF 250

5º- Exequiel Bressi- Lopez (S. Fé)- Beta 300

6º- Facundo Luggren- Villaguay – KXF 250

7º- Juan Ignacio Arguindegui- Funes-

8º- Alejandro Felli- Santa Fé –WR 450

9º- Julián Bertolotti- Funes- Beta 300

N/C- Rodrigo Velazquez- Villaguay- KTM 450

CAT. PROMOCIONAL.-

1º- Nicolás Vernero- San Isidro (Bs. As)- Husqvarna 300

2º- Franco Sánchez- Gualeguay- KXF 250

3º-Tomas Barcia- Gualeguaychú- YZ 250

4º- Osvaldo Romero- Paraná- YZ 250

5º- Leonardo Zeballos- Paraná- CRF 450

6º- Jonathan Calcagno- Gualeguay- KXF 250

7º- Guillermo Cuenos- C. del Uruguay- KXF 250

8º- Nahuel Borusko- San José- KXF 250

.9º- Fausto Bourlot- Gualeguaychú- CRF 250

10º- Tomas Rey Estrada- BS. Aires- CR 250

11º- Martín Usseglio- Tigre (Bs. As)- Beta 350

12º- Cristian Caselli- Colón- KTM 250

13º- Andrés Bignotti- Concordia- Beta 300

14º- Salvador Cerillo- Larroque- YZF 450

15º- Gastón Matheiu- Gualeguay- YZF 450

16º- Martín Galván- Galarza- YZ 250

17º- José Buriano- Colón- YZ 125

18º- Leonardo Mathieu- Gualeguay- KX 125

N/C- Jorge Casadey- R. del Tala- CR 125

ENDURO CALLE HASTA 280 cc.-

1º- Cristian Frene- C. del Uruguay- Tornado 250

2º- Emilio Pérez- Gualeguaychu- TTR 230

3º- Diego Bonzi- R. del Tala- CRF 230

4º- Juan Ignacio Goñi- C. del Uruguay- Tornado 250

5º- Emanuel Benítez- C. del Uruguay- TTR 230

6º- Ezequiel Mariscotti- Buenos Aires- Tornado 250

7º- Mateo Skiba- Galarza- TTR 230

8º- David González –Gualeguaychu- RVM 250

9º- Román Fritzler- Galarza – GRF 250

10º- Javier Krapp- Puigari- Tornado 250

11º- Juan Marisardi- Gdor. Mansilla- Tornado 250

12º- Gustavo Ibaña- Gualeguay- Tornado 250

13º- Osvaldo Pérez- R. del Tala- ZR 200

14º- Ramiro Schon- Gualeguay- Tornado 250

N/C- Andrés Pérez- Gdor. Mansilla- Tornado 250

N/C- Joaquín Bettarel- Gualeguay- TTR 230

N/C- Nicolás Gómez- Gualeguaychu- RVM 250

N/C- Martín Ferrado- Gualeguaychu- GRF 250

N/C- Agustín Belloto- Gualeguay- Tornado 250

ENDURO CALLE HASTA 280 cc. MAYORES-

1º- Flavio Crespo- Gualeguay- Tornado 250

2º- Ezequiel Melgar- Gualeguaychu- Tornado 250

3º- Martín Benítez- C. del Uruguay- TTR 230

4º- Gustavo Magne- Col. Elia- Beta 200

5º- Julio Marinangeli- Bs. Aires- TTR 230

6º- José Verga- Colonia Elia- TTR 230

N/C – Walter Sánchez- Paraná- Tornado 250

N/C- Juan Castro- Paraná- Tornado 250

CAT. ENDURO CALLE HASTA 150

1º- Ernesto Bettarel- Gualeguay- XTZ 125

2º- Emiliano Bettarel- Gualeguay- XTZ 125

3º- Gerardo Schloltahauer- Galarza – XR 150

4º- Lucas Battioni- Buenos Aires- XTZ 125

5º- Gonzalo Bissio- Gualeguay- XTZ 125

N/C- Cristian Hildebrandt – Durazno- XLR 125

N/C- Pedro Mica- Gualeguaychú- X3M 125

N/C- Sebastian Sánchez- Gualeguay- Beta 50

N/C- Bautista Belloto- Gualeguay- XTZ 125

CAT. DAMAS

1º- Sofia Lauretti- Venado Tuerto- XTZ 125

N/C- Maria Pilar Belloto- Gualeguay- Beta 125

N/C- Jesica Russo- C. del Uruguay- KDX 200