EN VILLA ELISA UN JOVEN SUSTRAJO UN VEHÍCULO Y LO CHOCÓ
EL HECHO OCURRIDO PASADA LA MEDIANOCHE CUANDO UN CIUDADANO DE 74 AÑOS DEJA SU REMIS EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA TERMINAL DE VILLA ELISA, CON LAS LLAVES COLOCADAS, SE DIRIGE HASTA EL BUFFET DE LA TERMINAR Y AL REGRESAR CONSTATÓ QUE EL MISMO NO SE ENCONTRABA. AL RECEPCIONAR DENUNCIA EN SEDE POLICIAL LOS UNIFORMADOS TOMARON CONOCIMIENTO QUE EL RODADO EN CUESTIÓN, UN TOYOTA ETIOS, HABÍA SIDO ENCONTRADO Y QUE ÉL MISMO HABÍA IMPACTADO UN POSTE DE LUZ, CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA PAZ. PREVIO COMUNICACIÓN A LA FISCALÍA EN TURNO, SE PROCEDE A LA DETENCIÓN DE ESTA PERSONA.
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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