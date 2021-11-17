EN URQUIZA Y HERNANDEZ AUTO IMPACTA A UNA FEMENINA
PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO APROXIMADAMENTE A LAS 11:10 HS, EN CALLE URQUIZA Y HERNÁNDEZ DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE UN CHEVROLET CORSA, CONDUCIDO POR UNA CIUDADANA DE 70 AÑOS, IMPACTA A UNA FEMENINA DE 39 AÑOS, QUE CIRCULABA A DE FORMA PEATONAL. COMO CONSECUENCIA, ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES Y ES ASISTIDA POSTERIORMENTE EN EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD.
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