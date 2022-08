En Urdinarrain, Federación Agraria conmemoró el 110 aniversario de su fundación

Los federados recordaron a quienes forjaron la entidad un 15 de agosto de 1912. Lo hicieron con una jornada que se desarrolló en Urdinarrain. Primero se realizó una ceremonia religiosa en la Cruz Central del cementerio de la mencionada localidad donde se encuentra una placa que hace mención a la Federación Agraria y luego se depositó una ofrenda floral. Posteriormente se realizó un taller que se dividió en varios grupos. Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, Horacio Bauer, Presidente de la filial Urdinarrain dio la bienvenida a federados de distintos puntos de la provincia como así también a entidades afiliadas a FAA. El Intendente Sergio Martínez también pronunció palabras de bienvenida, para luego hablar el Vicepresidente Primero de la Entidad Elvio Guía, el titular del IPCYMER Ricardo Etchemendy y el Presidente de Federación Agraria Carlos Achettoni. También estuvo presente el presidente de Fedeco Edgardo Schneider.

La jornada empezó a las 10 de la mañana con una temperatura muy baja en el cementerio de Urdinarrain, localidad que fue escenario de los festejos por los 100 años de la entidad en el 2012. Allí el Padre Raúl Benedetti desarrolló una breve ceremonia religiosa, para luego desarrollarse un taller en un salón de usos múltiples a cargo de Eduardo Fontenla.

Luego, se realizó el acto protocolar con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. También se proyectó un video institucional con la historia de la Federación Agraria, particularmente sus orígenes.

Con la voz quebrada por la emoción Elvío Guía comenzó su discurso diciendo “verdaderamente gracias, por estar acá, por bancar la institución y por seguir acompañando, más de las diferencias que podamos tener, creo que lo que hicieron los fundadores de nuestra entidad es lo que tenemos que seguir haciendo. Quiero agradecerles a los presentes, a los que están trabajando en los campos, a los directores que me precedieron e hicieron grande a Federación Agraria como Don Pascual Rivelis, Alfredo De Ángeli, Jorge Ruíz y tantos otros. Creo que es un momento oportuno para festejar, pero también lo es para reflexionar, para saber dónde estamos parados y que pudimos conseguir y que no pudimos lograr. Cuáles son los problemas que tenemos y hacia dónde tenemos que ir”. Sostuvo que «para conseguir metas tenemos que estar todos juntos, no solamente pensándolo y diciéndolo, también ejerciéndolo en cada una de las bases fortaleciendo las mismas. Vamos a ponernos a trabajar y a ponernos de acuerdo. No echando la culpa el uno al otro, si sentándonos y darnos cuenta que en la diferencia podemos sacar consensos y soluciones”.

Por su parte Carlos Achettoni recordó que “en el lejano 1912 la tierra estaba concentrada en pocas manos y quienes la trabajan tenían prohibido obtener rentabilidad. Con el tiempo aquellos chacareros fueron ganando terreno, pequeñas parcelas de tierra para poder producir. Pasaron muchas cosas hasta que llegó el 2001 y las retenciones. Hubo mucho aporte del campo, pero lamentablemente se multiplicó la pobreza. Se fueron cayendo puestos de trabajo y la dignidad y eso es mucho más difícil de recuperar, así estén dadas las instancias”.

Justo reconocimiento

Aldo Oscar Bel, federado de Urdinarrain, fue reconocido como Socio Vitalicio de la Federación Agraria Argentina. Dirigentes e hijos del chacarero entregaron el reconocimiento ante un cerrado aplauso.

Por su parte Cafer y Coopar entregaron plaquetas a la dirigencia de la Federación Agraria.