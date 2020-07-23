EN UN CONTROL DE RUTINA JÓVENES EN MOTO LESIONARON A UN POLICÍA
EN LA VÍSPERA SE INICIÓ UNA CAUSA DE OFICIO POR EL SUPUESTO DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES A UN FUNCIONARIO POLICIAL, EL HECHO OCURRIDO EN HORAS DE LA TARDE, EN LA ZONA DEL BAJO PARQUE ( PARQUE QUIRÓS DE COLON) LUGAR DONDE FUNCIONARIOS DE LA MOTORIZADA SE APERSONARON PARA IDENTIFICAR A TRES CIUDADANOS QUE SE ENCONTRABAN EN SUS MOTOCICLETAS REALIZANDO MANIOBRAS PELIGROSAS, QUIENES ANTE LA PRESENCIA POLICIAL, DOS DE ELLOS SE DAN A LA FUGA, COLISIONANDO EN EL TRAYECTO A UN FUNCIONARIO OCASIONANDO QUE CAIGA AL PISO Y SE LESIONARA. EN EL LUGAR ÚNICAMENTE QUEDO UN JOVEN SANJOSESINO DE 23 AÑOS, QUIEN POR ORDEN DEL FISCAL DE TURNO FUE TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR PARA PROCEDER A LA LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS JÓVENES QUE SE DIERON A LA FUGA, PRESTANDO PARA ESTE CASO COLABORACIÓN PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, SECCIÓN CRIMINALISTA Y SECCIÓN ANTECEDENTES. EN TANTO EL AGENTE QUE RESULTÓ LESIONADO Y EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE RADICO LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE EN SECCIÓN JUDICIALES DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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