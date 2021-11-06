EN SAN JOSÉ, MOTOCICLISTA QUEDÓ DETENIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
EN LA VÍSPERA, EN HORAS DE LA NOCHE, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 21:30 HS, UN FUNCIONARIO DE LA MOTORIZADA DE COMISARÍA SAN JOSÉ, QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS DE PREVENCIÓN POR INTERSECCIÓN DE CALLE 25 DE MAYO Y SAN MARTÍN, PROCEDE A SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN DE UNA HONDA BROSS. 125 CC, A UN MASCULINO QUE SEGUNDOS ANTES HACIENDO MANIOBRAS INDEBIDAS LE HABÍA TIRADO LA MOTO ENCIMA. ESTE SUJETO, QUE ESTABA CIRCULANDO DE UNA MANERA ERRANTE EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD SE NIEGA A COLABORAR CON TODAS LAS SOLICITUDES DEL SUBOFICIAL, LLEGANDO AGREDIRLO VERBALMENTE, COMO ASÍ TAMBIÉN INTENTAR LESIONARLO CON GOLPES DE PUÑO Y TIRÁNDOLE EL CONTENIDO DE UNA LATA DE CERVEZA ENCIMA DEL UNIFORME. ANTE ESTA SITUACIÓN, LUEGO DE UN FORCEJEO, SE PROCEDE A REDUCIR A ESTE CIUDADANO DE 28 AÑOS DE EDAD COLOCÁNDOLE LAS ESPOSAS Y TRASLADÁNDOLO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, DONDE LUEGO DE INFORMADA LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO, DRA MICAELA DI PRETORO, QUEDA ALOJADO EN DEPENDENCIA POLICIAL, SUPEDITADO A UNA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
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