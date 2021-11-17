EN POCAS HORAS SE RECUPERÓ RODADO QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDO EN SAN JOSÉ
EN LA MADRUGADA DE HOY, PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ, RECEPCIONA DENUNCIA A UN JOVEN DE 26 AÑOS QUIEN MANIFIESTA QUE ESTA MADRUGADA, SE PERCATA DE LA SUSTRACCIÓN DE SU MOTO MARCA MONDIAL QUE SE ENCONTRABA FRENTE A SU VIVIENDA, SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES. ATENTO, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN, LUEGO DE DIVERSAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS, ESTE RODADO FUE LOCALIZADO A POCAS HORAS EN INMEDIACIONES DEL KM 148 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS.
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