EN POCAS HORAS PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES RECUPERÓ DOS MOTOS SUSTRAÍDAS EN UN MISMO DOMICILIO
EN VIRTUD DE UNA DENUNCIA RADICADA POR UNA JOVEN DE 18 AÑOS, QUE FUE VÍCTIMA DE LA SUSTRACCIÓN DE SU MOTO MARCA MOTOMEL BLITZ, EN SU DOMICILIO DE CALLE EVITA, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS, LLEVANDO A CABO UNA MINUCIOSA TAREA, ANALIZANDO REGISTROS FÍLMICOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, VISUALIZAN A BORDO DE UN RODADO CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS A DOS MASCULINOS. ATENTO A ESTO LUEGO DE UNA INTENSA BÚSQUEDA, POR TODA LA CIUDAD, SON INTERCEPTADOS EN CALLE 24 Y BOLÍVAR DE ESTA CIUDAD. UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA MOTO Y LOS JÓVENES, MENORES DE EDAD SON TRASLADADOS HASTA DEPENDENCIA POLICIAL, CON ASISTENCIA DEL ANAF Y LUEGO DE SER IDENTIFICADOS FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES.
CON RESPECTO A OTRA DENUNCIA RADICADA POR UNA CIUDADANA DE 37 AÑOS, DOMICILIADA TAMBIÉN EN EL MISMO LUGAR DONDE OCURRIÓ EL PRIMER HECHO, QUIEN MANIFESTÓ LA SUSTRACCIÓN DE SU MOTO HONDA BIZ 125 CC. PERSONAL DE ROBOS Y HURTOS DEPENDIENTES DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, LUEGO DE UN ARDUO TRABAJO DE CALLE Y ANÁLISIS DE DATOS RECABADOS, SE CONSTITUYÓ EN UN DOMICILIO, UBICADO SOBRE CALLE PASO DE LOS ANDES, DE BARRIO SANTOS JUSTO Y PASTOR, LUGAR DONDE SU MORADOR, UN JOVEN DE 26 AÑOS, TENÍA EN SU PODER EL RODADO SUSTRAÍDO, SIN SUS CARENADOS CORRESPONDIENTES, MANIFESTANDO QUE ESTE HABÍA SIDO ENTREGADO POR UN MENOR DE EDAD, JOVEN QUE SE ENCUENTRA SINDICADO COMO PARTÍCIPE EN EL OTRO HECHO. CONSECUENTEMENTE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA MOTO, QUEDANDO SUPEDITADOS A LA CAUSA QUE SE INVESTIGA ESTOS MENORES DE EDAD.
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