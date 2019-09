En octubre se realizará el primer Congreso Internacional de Robótica Educativa

Del 2 al 4 de octubre se realizará en Concordia, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia, el primer Congreso Internacional de Robótica Educativa – CIRE 2019. Estamos en los últimos días para inscribirse, a través de la página web www.frcon.utn.edu.ar.

El Congreso tendrá reconocimiento del Consejo General de Educación de Entre Ríos (Expediente N° 2293694) y se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Concordia, San Lorenzo y Próspero Bovino, y en la sede de la Facultad, Salta 277. Durante el primer CIRE 2019 tendrán lugar las octavas Competencias de Robótica Experimental.

En una entrevista al vicepresidente del Congreso, el Prof. Roberto Urriza Macagno, explicó, sobre el origen del Congreso, que “hace once años formamos el Grupo de Robótica en la UTN Concordia. En el mismo trabajamos para ir preparando gente y luego surgió la idea de competencias: laberinto, tumbalatas y sumo. Esta actividad la realizamos durante siete años consecutivamente, y el año pasado, surgió la idea realizar el Congreso este año”. Sobre la importancia de la educación en robótica, Urriza Macagno dijo que “el Consejo Escolar, a nivel nacional, puso en la currícula en los distintos niveles que se incorporara el tema robótica. Entonces dijimos vamos a transformar lo que estamos haciendo en la UTN Concordia en un Congreso, para que tenga un poquito más de divulgación y que puedan conocerlo gente que no está familiarizada con la robótica”.

Sobre el Congreso, el profesor explicó que “lo hicimos Internacional, porque ya veníamos trabajando con Uruguay en las anteriores jornadas. Y para el Congreso se nos han sumado auspiciantes de Perú, México, Bolivia, Uruguay mismo también”. Roberto explicó que “venimos trabajando bien, a pesar de las dificultades económicas”. El CIRE está destinado a docentes de los distintos niveles, con puntaje del Consejo General de Educación. “Tenemos seis expositores que darán conferencias magistrales, de una hora, y diecisiete ponentes ya confirmados, con posibilidades de sumar más. En el Congreso hablaremos exclusivamente sobre Robótica educativa y experimental. Nuestra idea es que ya desde chiquitos, se vayan interesando en la temática y les vayan explicando las posibilidades a futuro que tienen. A los estudiantes secundarios es seguir incentivándolos con la robótica para que, cuando lleguen a la Universidad, ingresen a algún grupo. En el futuro pueden venir fábricas automatizadas a la región y, si no formamos capital humano, no habrá gente para trabajar”, finalizó el Prof. Roberto Urriza Macagno.

EL CONGRESO

Entre los objetivos experimentales del Congreso está el impulsar la construcción de dispositivos robóticos básicos, como integración de contenidos de física, matemática, mecánica, electrónica y programación; desarrollar la creatividad y el espíritu competitivo, como incentivos para el autoaprendizaje; facilitar al docente el diseño de prácticas áulicas que motiven a los estudiantes a la incorporación de la disciplina en el marco de la educación tecnológica; difundir la oferta de kits, elementos y dispositivos accesibles y disponibles para el desarrollo experimental de la especialidad.

Para quienes quieran participar, la información sobre los disertantes y charlas confirmadas en www.frcon.utn.edu.ar/congresorobotica/. Las consultas se reciben por correo electrónico a congresoroboticafrcon@gmail.com. El evento es organizado por el Grupo de Robótica de la UTN Concordia.

• Jornada de Robótica Experimental, desarrollada en la Facultad en 2018.

