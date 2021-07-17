EN LA MADRUGADA SE CONSTATÓ FIESTA DE 15 CLANDESTINA
EN LA MADRUGADA DE HOY PERSONAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD, CONSTATA UNA REUNIÓN NO PERMITIDA, REALIZADA EN UN DOMICILIO DE CALLE SAN MARTÍN, PROPIEDAD DE UNA CIUDADANA DE 42 AÑOS DE EDAD. POSTERIORMENTE SE ACTÚA EN CONSECUENCIA POR LA SUPUESTA VIOLACIÓN AL DNU 455/21 Y SE IDENTIFICA AL MENOS 30 PERSONAS, TODOS MENORES DE EDAD, QUE ESTABAN PARTICIPANDO DE UNA “FIESTA DE 15”. SE PROCEDE A LA CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE CON INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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