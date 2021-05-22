EN INVESTIGACIÓN SE DETERMINÓ PROCEDENCIA DE UN MOTOR SUSTRAÍDO EN 2018 EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.
EN RAZÓN DE UNA TAREA INVESTIGATIVA QUE SE INICIÓ A RAÍZ DE UN PROCEDIMIENTO EN CONJUNTO, REALIZADO ENTRE PERSONAL DEL GEPER Y DE COMISARÍA LA PICADA, DÍAS ATRÁS EN BARRIO EL BRILLANTE, EN DONDE SE LOCALIZÓ A UN MENOR A BORDO DE UNA MOTO, QUE FUE FORMALMENTE SECUESTRADA PARA ESTABLECER PROCEDENCIA. LUEGO DE LAS AVERIGUACIONES PERTINENTES SE ESTABLECIÓ QUE EL MOTOR QUE TENÍA ESTE RODADO CORRESPONDE A UNA MOTO SUSTRAÍDA EL 22 DE MAYO DEL AÑO 2018 EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, LUGAR DONDE SE INICIÓ Y SE INVESTIGA UNA CAUSA POR HURTO CALIFICADO EN PERJUICIO DE UNA CIUDADANA.
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