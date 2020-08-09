EN CONTROL FUE INTERCEPTADO UN JOVEN CIRCULANDO EN UNA MOTO SUSTRAÍDA
PERSONAL DE LA COMISARÍA LA PICADA, EN EL DÍA DE LA FECHA, EN BARRIO EL BRILLANTE, PROCEDIERON A INTERCEPTAR A UN CIUDADANO DE 18 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, QUIEN TENÍA EN SU PODER RODADO MARCA YAMAHA, T110 CC, CON SU MOTOR AMOLADO O LIMADO; CUADRO ORIGINAL. DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS SE DETERMINÓ QUE LA MISMA FUE SUSTRAÍDA EN JURISDICCIÓN DE COMISARÍA SAN JOSÉ. EL CAUSANTE SE ENCUENTRA ALOJADO EN JEFATURA DE POLICÍA DPTAL. COLÓN, A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL COLÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415