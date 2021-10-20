EN BARRIO EL BRILLANTE UN MASCULINO INTENTÓ QUEMAR BASURA EN SU DOMICILIO Y EL FUEGO SE SALIÓ DE CONTROL
EN LA TARDE DE HOY, PERSONAL DE COMISARÍA LA PICADA INTERVIENE POR UN INCENDIO OCURRIDO EN EL PREDIO DE UNA VIVIENDA DE CALLE JUAN MANUEL DE ROSAS DE BARRIO EL BRILLANTE, LUGAR DONDE UN MASCULINO AL INTENTAR QUEMAR BASURA, NO PUEDE EVITAR QUE EL FOCO ÍGNEO PARCIALMENTE FUERA DE CONTROL QUEME TACOS DE MADERA ACUMULADOS EN EL PATIO. AFORTUNADAMENTE, NO SE REGISTRARON PÉRDIDAS MATERIALES NI PERSONAS LESIONADAS. SE HIZO PRESENTE UNA DOTACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JOSÉ.
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