EN BARRIO EL BRILLANTE SE SECUESTRÓ MOTO PARA ESTABLECER PROCEDENCIA
MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO EN CONJUNTO ENTRE PERSONAL DEL GEPER Y PERSONAL DE COMISARÍA LA PICADA, SE INTERCEPTA (EN CALLE ARTIGAS CASI ESQUINA MAIPÚ) UN MASCULINO QUE SE CONDUCÍA EN UN MOTOVEHÍCULO Y EN ACTITUD SOSPECHOSA. LUEGO DE REALIZAR LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA SE CONSTATÓ QUE EL NÚMERO DE MOTOR NO CORRESPONDÍA AL DOMINIO COLOCADO. SE PUSO EN CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN DISPUSO EL SECUESTRO DEL RODADO PARA ESTABLECER REAL PROCEDENCIA DEL MOTOVEHÍCULO, COMO ASIMISMO INTERVENCIÓN AL MECÁNICO Y PERITO VERIFICADOR. EN TANTO QUE ESTE JOVEN DE 16 AÑOS DE EDAD, FUE TRASLADADO HACIA COMISARÍA DEL MENOR Y LA FAMILIA; LUGAR ESTE DONDE FUE ASISTIDO POR PERSONAL DEL ÁREA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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