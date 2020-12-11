EN ALLANAMIENTO SE LOCALIZÓ CUATRO PLANTAS DE MARIHUANA DE GRAN TAMAÑO
EN RELACIÓN CON UN ILÍCITO OCURRIDO EN INMEDIACIONES DEL KM 158 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, LUGAR DONDE DESCONOCIDOS INGRESARON A UN MOTORHOME Y SUSTRAJERON DIVERSOS ELEMENTOS, PERSONAL POLICIAL INICIÓ UNA PESQUISA Y PRODUCTO DE DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO SE LOGRÓ SOLICITAR ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA PARA UNA FINCA UBICADA EN CALLE ARTIGAS, ENTRE 2 DE ABRIL Y PRESIDENTE ILLIA, DE BARRIO EL BRILLANTE, LUGAR HABITADO POR UN MASCULINO. SI BIEN EN ESTE DOMICILIO NO SE ENCONTRARON ELEMENTOS DE INTERÉS RELACIONADOS AL HECHO QUE SE INVESTIGA, SE LOCALIZÓ CUATRO PLANTAS DE MARIGUANA DE ALREDEDOR DE DOS METROS CADA UNA. SE INFORMÓ LO ACONTECIDO A LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTAS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415