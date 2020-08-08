EN ALLANAMIENTO SE ENCONTRARON ONCE PLANTAS DE CANNABIS SATIVA
A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EL MIÉRCOLES EN UN LOCAL COMERCIAL DE ESTA CIUDAD Y EN VIRTUD DE AMPLIAS TAREAS INVESTIGATIVAS, PERSONAL DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA REALIZÓ UN ALLANAMIENTO, CUMPLIMENTANDO UN OFICIO PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS DE COLON, EN UN DOMICILIO UBICADO SOBRE PASAJE 19, HABITADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. EN ESTE LUGAR SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA QUE SE INVESTIGA (PRENDAS DE VESTIR) Y TAMBIÉN DE ONCE PLANTAS DE CANNABIS SATIVA QUE FUERON HALLADAS, DÁNDOSE INTERVENCIÓN AL PERSONAL DE DIVISIÓN TOXICOLOGÍA DE ESTA DEPARTAMENTAL. TRASLADÁNDOSE DESDE EL LUGAR UN CIUDADANO URUGUAYO PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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